A Federação Saudita de Futebol revelou os resultados do sorteio das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, na atual temporada 2026-2027.

A "mais valiosa das taças" começou pela fase dos 32, que foi disputada ao longo dos últimos três dias e resultou na classificação de 11 equipes da Roshn Saudi League para as oitavas de final, contra 5 equipes da Primeira Divisão.

Duas das cinco equipes classificadas da Primeira Divisão enfrentarão os dois grandes da cidade de Jidá; o Al-Ahli e o Al-Ittihad, sendo elas o Al-Ula e o Al-Jabalain, respectivamente.

Por outro lado, o Al-Hilal, atual campeão, jogará contra o Al-Hazem, enquanto o Al-Nassr terá encontro marcado com o Al-Khaleej, vice-campeão da edição passada.

Nos demais jogos, o Al-Qadsiah enfrentará o Neom, o Al-Taawoun contra o Al-Wehda, o Al-Riyadh diante do Al-Fayha, e o Al-Orobah contra o Al-Akhdoud.

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A seguir, os resultados do sorteio das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas: