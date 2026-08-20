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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem confrontos entre grandes: divulgados os resultados do sorteio das oitavas de final da Copa do Rei

King Cup
Al-Riyadh x Al-Nassr
Al-Riyadh
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al Qadsiah x Al-Ittihad
Al Qadsiah
Al-Ittihad
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Al-Ahli x Abha
Al-Ahli
Abha
Arábia Saudita

O Al-Hilal conseguirá manter o título?

A Federação Saudita de Futebol revelou os resultados do sorteio das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, na atual temporada 2026-2027.

A "mais valiosa das taças" começou pela fase dos 32, que foi disputada ao longo dos últimos três dias e resultou na classificação de 11 equipes da Roshn Saudi League para as oitavas de final, contra 5 equipes da Primeira Divisão.

Duas das cinco equipes classificadas da Primeira Divisão enfrentarão os dois grandes da cidade de Jidá; o Al-Ahli e o Al-Ittihad, sendo elas o Al-Ula e o Al-Jabalain, respectivamente.

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Por outro lado, o Al-Hilal, atual campeão, jogará contra o Al-Hazem, enquanto o Al-Nassr terá encontro marcado com o Al-Khaleej, vice-campeão da edição passada.

Nos demais jogos, o Al-Qadsiah enfrentará o Neom, o Al-Taawoun contra o Al-Wehda, o Al-Riyadh diante do Al-Fayha, e o Al-Orobah contra o Al-Akhdoud.

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A seguir, os resultados do sorteio das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas:

  • Al-Qadsiah - Neom
  • Al-Ula - Al-Ahli
  • Al-Taawoun - Al-Wehda                
  • Al-Riyadh - Al-Fayha
  • Al-Hilal - Al-Hazem
  • Al-Nassr - Al-Khaleej  
  • Al-Orobah - Al-Akhdoud
  • Al-Jabalain - Al-Ittihad
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