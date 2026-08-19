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Ahmed Mansy

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Sem anúncio oficial: Al Ahly devolve Cancelo ao campo do Barcelona

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O lateral português encerrou sua passagem pelo Al-Hilal

O clube egípcio Al Ahly devolveu o lateral português João Cancelo ao estádio do Barcelona, apesar de o clube catalão não ter anunciado oficialmente sua contratação até o momento.

O Al Ahly visita o Barcelona nesta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, em partida amistosa válida pela Troféu Joan Gamper.

O estádio Spotify Camp Nou testemunhou a presença de Cancelo ao lado dos jogadores do Barcelona, poucos minutos antes do início da partida, apesar de ele ainda ser oficialmente jogador do Al Hilal.

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Isso ocorre no momento em que reportagens da imprensa confirmaram que o clube saudita chegou a um acordo com o lateral português para a rescisão de seu contrato, que se encerraria ao fim da atual temporada, em troca de abrir mão do restante de seus valores devidos.

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Espera-se que o Barcelona anuncie, nas próximas horas, sua contratação de Cancelo de forma oficial, em uma transferência gratuita, para completar a jornada que ele iniciou na segunda metade da temporada passada.

O jogador de 32 anos atuou pelo Al Hilal desde o verão de 2024, mas ficou de fora da lista local do time na temporada passada, o que o levou a decidir se transferir para o Barcelona por empréstimo, na segunda metade dela.

Cancelo apresentou bons níveis com o time catalão durante o período de empréstimo e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Espanhol, às custas do rival tradicional Real Madrid.

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