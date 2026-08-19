O clube egípcio Al Ahly devolveu o lateral português João Cancelo ao estádio do Barcelona, apesar de o clube catalão não ter anunciado oficialmente sua contratação até o momento.

O Al Ahly visita o Barcelona nesta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, em partida amistosa válida pela Troféu Joan Gamper.

O estádio Spotify Camp Nou testemunhou a presença de Cancelo ao lado dos jogadores do Barcelona, poucos minutos antes do início da partida, apesar de ele ainda ser oficialmente jogador do Al Hilal.

Isso ocorre no momento em que reportagens da imprensa confirmaram que o clube saudita chegou a um acordo com o lateral português para a rescisão de seu contrato, que se encerraria ao fim da atual temporada, em troca de abrir mão do restante de seus valores devidos.

Espera-se que o Barcelona anuncie, nas próximas horas, sua contratação de Cancelo de forma oficial, em uma transferência gratuita, para completar a jornada que ele iniciou na segunda metade da temporada passada.

O jogador de 32 anos atuou pelo Al Hilal desde o verão de 2024, mas ficou de fora da lista local do time na temporada passada, o que o levou a decidir se transferir para o Barcelona por empréstimo, na segunda metade dela.

Cancelo apresentou bons níveis com o time catalão durante o período de empréstimo e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Espanhol, às custas do rival tradicional Real Madrid.

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