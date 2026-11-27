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As seleções árabes têm confrontos duros pela frente nos 16 avos de final da Copa do Mundo Sub-17, uma fase de mata-mata que não admite recuperação.

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As atenções se voltam para a Arábia Saudita, que enfrenta a Bélgica depois de resultados expressivos na fase de grupos, com destaque para a vitória sobre a França, antes de garantir vaga na fase eliminatória ao vencer o Haiti.

A seleção saudita encara mais um teste europeu diante da Bélgica, em um duelo no qual busca seguir sua caminhada na competição.

Já Marrocos enfrenta o Chile, em um confronto no qual a seleção marroquina tenta manter a presença árabe no torneio e avançar à próxima fase, enquanto o Egito tem pela frente um duelo duro contra a Colômbia, depois de se classificar para os 16 avos de final como vice-líder do Grupo A, graças à vitória por 4 a 1 sobre o Panamá.

A Argélia enfrenta a Venezuela, e a seleção argelina quer garantir a vaga nas oitavas de final.

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A lista de confrontos dos 16 avos de final inclui ainda outros jogos de peso, com destaque para Itália x Tajiquistão, Croácia x Uruguai, Brasil x Moçambique, México x Argentina, Espanha x Uzbequistão e Austrália x Senegal.

Também se enfrentam República da Irlanda e Costa do Marfim, Mali e República Dominicana, Coreia do Sul e Japão, Sérvia e China, Grécia e Equador, e França e Uganda.

A Copa do Mundo Sub-17 é disputada no Catar de 19 de novembro a 13 de dezembro de 2026, com a participação de 48 seleções, e os vencedores dos confrontos dos 16 avos de final avançam às oitavas, em meio à disputa cada vez mais acirrada pelo título mundial.