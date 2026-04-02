Seleção europeia... A "Opta" prevê o campeão da Copa do Mundo de 2026

Faltam apenas 70 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que contará com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história do torneio.

Após o anúncio das seleções classificadas, o supercomputador da empresa “Opta” divulgou suas previsões.

O jornal “Marca” informou que o computador da Opta previu que a seleção espanhola conquistará o título da Copa do Mundo de 2026, com 15,83% de probabilidade.

Depois da Espanha, vem a seleção francesa, com 12,77% de chances de conquistar o título mundial, em sua busca por chegar à terceira final consecutiva.

Depois da Espanha e da França, vêm a Inglaterra e a Argentina, com ambas com mais de 10% de chances de conquistar o título.

Completando os cinco primeiros, a seleção de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, tem 6,92% de chances de conquistar a primeira Copa do Mundo de sua história.

Já o Brasil e a Alemanha ficaram fora do top 5, ocupando o sexto e o sétimo lugares, respectivamente.

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