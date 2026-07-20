Seleção: encontro com Maldini e Leonardo aproxima Guardiola; a cota de Pep como técnico cai pela metade, ultrapassando Mancini e Pirlo

Um encontro na Espanha, longe dos holofotes, que redesenha completamente o cenário para o comando da seleção italiana. O encontro em Barcelona entre Maldini e Leonardo, de um lado, e Guardiola, do outro, de fato, aproxima Pep da Seleção, reacendendo uma possibilidade que parecia se afastar cada vez mais. Guardiola também dá um salto à frente nas cotações dos analistas de apostas da Sisal e da Snai, para uma contratação que agora é cotada em 2,25, contra os 5,00 de poucas horas atrás.





Uma cotação reduzida a menos da metade, o que coloca o ex-técnico do Manchester City na pole position, ultrapassando até mesmo Mancini e Pirlo, que agora ficam na segunda linha, com 3,00 e 3,25, respectivamente. Aliás, como havia afirmado o novo presidente da FIGC, Malagò, esses dois não eram os únicos nomes que ainda estavam na disputa pelo cargo, mas havia outros possíveis candidatos. Uma clara referência a Guardiola, uma insinuação que faz toda a Itália sonhar, na esperança de recomeçar com o técnico mais vitorioso dos últimos vinte anos.