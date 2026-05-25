Seleção do Ano da Voetbalzone: PSV domina após uma temporada polêmica da Eredivisie

A temporada 2025/26 chegou ao fim. O PSV conquistou o título nacional pela terceira vez consecutiva, enquanto o Feyenoord também conseguiu, com dificuldade, uma vaga na Liga dos Campeões. A equipe editorial do Voetbalzone montou uma seleção com os maiores destaques da Eredivisie!

Todos os jogadores precisavam ter pelo menos 1.800 minutos de jogo (vinte partidas completas) para serem considerados para o Time do Ano da VZ. Além disso, nossa redação escolheu um time de reservas, que também merecem uma menção honrosa.

No gol está Joël Drommel. O goleiro do Sparta, emprestado pelo PSV, não sofreu gols em nada menos que onze partidas. O extremamente consistente Bart van Rooij ocupa a posição de lateral-direito. Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) e Mauro Júnior (PSV) completam a defesa sólida.

No meio-campo, o Voetbalzone escolheu Darko Nejasmic e Joey Veerman como volantes, atrás do Jogador do Ano: Ismael Saibari. O jogador da seleção marroquina marcou quinze gols e deu oito assistências nesta temporada.

No ataque, a equipe conta com grande poder de finalização, com o ponta-direita ocasional Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord) e Mika Godts (Ajax). O técnico do Telstar, Anthony Correia, foi eleito pelos nossos editores como o Técnico do Ano.

A Seleção VZ do Ano: Joël Drommel (Sparta Rotterdam); Bart van Rooij (FC Twente), Jerdy Schouten (PSV), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Mauro Júnior (PSV); Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ismael Saibari (PSV), Joey Veerman (PSV); Guus Til (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), Mika Godts (Ajax).

Reservas: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Youri Baas (Ajax), Dies Janse (FC Groningen), Mats Rots (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Kodai Sano (NEC Nijmegen), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (NEC Nijmegen); Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e Jacob Trenskow (sc Heerenveen), Troy Parrott (AZ Alkmaar).