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A seleção da Holanda já sabe quais países poderá enfrentar no sorteio das quartas de final da Liga das Nações, na sexta-feira. Após a dolorosa derrota por 5 a 0 para a Alemanha, a equipe do técnico Xavi Hernández pode voltar a ter pela frente um adversário duríssimo. França, Inglaterra e Portugal são os três países que a Holanda pode enfrentar, embora os portugueses ainda precisem confirmar a liderança de seu grupo.

A Holanda sofreu uma dura derrota para a Alemanha na noite de segunda-feira, no Olympiastadion, em Berlim. A equipe do técnico Jürgen Klopp venceu por nada menos que 5 a 0, fazendo com que a convincente vitória da seleção holandesa por 7 a 0 sobre a Grécia, alguns dias antes, ficasse em segundo plano. Apesar da goleada sofrida, a Holanda segue na Liga das Nações, competição em que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final.

O sorteio das quartas de final será realizado na sexta-feira, 20 de novembro, em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da UEFA. A partir das 12h, serão definidos os quatro confrontos, e a Holanda saberá quem será seu próximo adversário. O sorteio distingue os líderes dos segundos colocados de cada grupo, o que significa que nem todas as seleções podem ser sorteadas para enfrentar a Holanda.

Os quatro líderes de grupo serão cabeças de chave no sorteio, enquanto os quatro segundos colocados não terão essa condição. Como terminou atrás da Alemanha, a Holanda enfrentará o líder de outro grupo. Isso porque seleções que já se enfrentaram na fase de grupos não podem voltar a se encontrar nas quartas de final.

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Um dos possíveis adversários é a França, que garantiu a condição de cabeça de chave ao vencer o Grupo 1. Os franceses terminaram à frente da Bélgica, que também conquistou uma vaga nas quartas de final. Para a Holanda, um confronto com a França representaria de imediato um teste especialmente difícil, sobretudo após a fragilidade demonstrada pela defesa holandesa contra a Alemanha.

A Inglaterra também está entre as possíveis adversárias da seleção holandesa. Os ingleses garantiram a liderança do Grupo 3, que também reunia Espanha, Croácia e República Tcheca. A Espanha terminou em segundo lugar e, por isso, não pode enfrentar a Holanda, já que ambas as seleções estarão entre as não cabeças de chave no sorteio.

O terceiro possível adversário vem do Grupo 4, no qual Portugal caminha para terminar em primeiro lugar. Os portugueses já garantiram vaga nas quartas de final, mas ainda precisam assegurar a liderança do grupo. Dinamarca e Noruega disputam a segunda vaga em um confronto direto na terça-feira, 17 de novembro, enquanto Portugal enfrenta o País de Gales na mesma noite.