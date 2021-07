Seleção argentina já tem confeccionada a camisa em comemoração ao título da Copa América

Com mapa do Brasil e estrela frisando a 15ª conquista, argentinos se preparam para gritar é campeão no Maracanã

Os argentinos estão dando grande peso a esta final de Copa América. Prova disso foi a efusiva comemoração dos argentinos após a classificação diante da Colômbia nos pênaltis. Movidos por aquela que seja, talvez, a melhor versão de Lionel Messi com a camisa albiceleste, os "hermanos" estão muito confiantes na conquista. Eles, inclusive, já prepararam uma camisa em comemoração ao título.

A camisa já foi confeccionada e a Goal teve acesso aos detalhes. Na parte de trás, em cima, vem a frase "Campeones de América 2021", no centro, o mapa do Brasil com a assinatura de todos os jogadores do elenco da seleção argentina e na parte de baixo, a frase "Nos unieron estos colores".

Na parte da frente da camisa, uma estrela com o número 15 dentro, fazendo alusão a décima quinta conquista de Copa América. Na parte de baixo a data da final (10/07/2021), o estádio (Maracanã), e a cidade (Rio de Janeiro).

Os argentinos ainda terão torcida no Maracanã, já que em uma articulação da AFA junto a Conmebol, a entidade conseguiu a liberação junto a Prefeitura do Rio de Janeiro, para receber público no estádio. A informação foi trazida inicialmente pelo UOL e confirmada pela reportagem. A CBF não sabia da situação e foi pega da surpresa. Enquanto isso, os argentinos já tinha esquematizado as credencias para os hermanos residentes na cidade e aviões fretados com torcedores vindo do país vizinho.

O duelo entre Brasil e Argentina, que também colocará Neymar e Messi frente a frente, acontece nesta sábado (10), no Maracanã, pela final da Copa América. A partida acontece às 21h, no horário de Brasília.