Tariq Sektioui, treinador da seleção de Omã, anunciou a escalação titular com a qual enfrentará a seleção do Kuwait no encerramento da primeira fase da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A partida será disputada no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na cidade de Jidá, que recebe o torneio até o próximo dia 6 de outubro.

As duas seleções jogam no Grupo 1, que conta também com Arábia Saudita e Iraque.

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A escalação de Sektioui para o jogo entre Omã e Kuwait ficou da seguinte forma:

Goleiro Ibrahim Al-Mukhaini, Harib Al-Saadi, Ahmed Al-Kaabi, Amjad Al-Harthi, Musab Al-Shaqsi, Khalid Al-Braiki, Jamil Al-Yahmadi, Nasser Al-Rawahi, Hussein Al-Shahri, Abdul Salam Al-Shukaili, Issam Al-Subhi.

Por outro lado, a escalação do português Hélio Sousa para a seleção do Kuwait ficou assim:

Goleiro Abdul Rahman Al-Fadhli, Rashid Al-Dosari, Fahad Al-Hajri, Abdul Aziz Mahran, Muadh Al-Dhafiri, Khalid Al-Murshid, Jassim Al-Matar, Mahdi Dashti, Mohammed Daham, Eid Al-Rashidi, Shabib Al-Khalidi.

A seleção de Omã espera que o Iraque tropece esta noite diante da Arábia Saudita, para garantir a classificação às semifinais, caso conquiste a vitória sobre o Kuwait.

A seleção do Kuwait já havia se despedido do torneio após as derrotas nas duas últimas rodadas para Arábia Saudita e Iraque.