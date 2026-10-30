"Seja homem": ex-estrela do Marrocos dispara contra Regragui

A exclusão de Younès Belhanda da lista da seleção do Marrocos para a Copa do Mundo de 2022 continua sendo uma ferida que não cicatrizou, depois que o ex-jogador de Marrocos revelou que segue insatisfeito com Walid Regragui, ex-técnico do Marrocos, por causa da decisão que o privou de participar da conquista histórica da seleção no Catar.

Belhanda, que disputou 59 partidas internacionais com a camisa do Marrocos e atualmente joga pelo Al Sailiya, do Catar, admitiu que ainda carrega sentimentos de raiva e amargura em relação a Regragui, depois de ter sido excluído da lista do Mundial, que viu a seleção marroquina chegar às semifinais, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a alcançar esse feito.

Belhanda, de 36 anos, disse durante sua aparição no programa "Rothen Club", conforme noticiou o jornal espanhol "Marca" nesta sexta-feira: "Até hoje, ainda guardo rancor de Walid Regragui. Não entendi a situação".

E acrescentou o ex-jogador do Montpellier: "Ele nem me ligou, nada de nada! Foi muito doloroso, e ainda não superei".

Próximas partidas MAR Africa Cup of Nations Qualification 15:00 NER

Exclusão surpreendente e sem explicação

Belhanda explicou que recuperou a esperança de voltar às fileiras da seleção marroquina depois que Regragui assumiu o comando no lugar de Vahid Halilhodžić, especialmente porque a relação entre os dois era próxima, já que o jogador havia trabalhado sob seu comando anteriormente, e os dois mantinham contato constante.

E disse: "Eu havia passado dois anos sem ser convocado para a seleção marroquina, e minha relação com Walid Regragui era muito próxima; ele tinha sido meu treinador auxiliar, e conversávamos bastante. Então ele me ligou para me convocar à seleção pouco antes da Copa do Mundo, e me deu esperança".

E prosseguiu: "A situação não me destruiu, mas certamente me afetou".

Belhanda revelou que o que mais o magoou não foi a decisão da exclusão em si, mas o fato de não ter recebido nenhuma explicação do técnico, apesar de ter tentado entrar em contato com ele após o anúncio da lista final.

E disse: "No dia em que a lista foi anunciada, liguei para ele, mas ele não atendeu. Eu só queria uma explicação. Seja homem e me diga: 'Younès, eu tomo as minhas decisões'. Eu não tinha mais quinze anos, tinha trinta e dois. Eu teria entendido, e aceitar teria sido mais fácil".

E completou: "Mas não houve nem sequer uma ligação, nada! Foi muito doloroso, e ainda não superei".

Raiva que chegou ao ponto de se afastar da conquista do Marrocos

Belhanda admitiu que a decepção que sofreu afetou sua reação diante da conquista histórica alcançada pela seleção marroquina no Mundial do Catar, a ponto de não se interessar mais em acompanhar a trajetória do Marrocos naquele momento.

E disse: "Eu não ligava, nem assistia aos jogos".

Ele também relembrou a final da Copa Africana de Nações de 2025 contra Senegal, explicando que a maneira como acompanhou a partida refletiu o tamanho da mudança que ocorreu em sua relação com a seleção marroquina.

E acrescentou com amargura: "Assisti à final da Copa Africana de Nações de 2025 contra Senegal, mas não a acompanhei da maneira como acompanho os jogos da seleção marroquina. Dá para ver até onde chegou essa raiva".