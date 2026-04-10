Seguindo os passos do Zamalek e do Al Ahly... Mourinho se aproxima de um feito histórico com um sabor de decepção

José Mourinho continua a trilhar com firmeza sua trajetória no Benfica rumo a uma temporada que pode entrar para a história, já que a equipe ainda não sofreu nenhuma derrota no Campeonato Português; no entanto, essa conquista não dissipou o profundo descontentamento nos bastidores do clube e entre sua torcida.

De acordo com o site “Al-Sharq”, o Benfica, apesar de manter seu histórico invicto a seis rodadas do fim da temporada, ocupa a terceira posição na tabela, a sete pontos do líder Porto, o que torna o sonho do título difícil de alcançar.

A equipe de Mourinho conquistou 19 vitórias em 28 partidas, contra 9 empates, enquanto o Porto perdeu apenas uma partida, mas somou 23 vitórias e 4 empates, aproximando-se de garantir o título.

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A grande quantidade de empates foi a principal razão por trás do recuo do Benfica na corrida pela liderança, já que muitos consideram que a equipe carece de eficácia nas partidas importantes e conquista suas vitórias com extrema dificuldade.

Além disso, a eliminação da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, da Taça de Portugal pelo Porto e da Taça da Liga contra o Braga fez com que o campeonato nacional se tornasse a última chance de salvar a temporada.

Nova temporada sem títulos ameaça Mourinho

Mourinho corre o risco de encerrar sua quarta temporada consecutiva sem títulos, desde que conquistou o último com a Roma, o título da Liga Europa na temporada 2021-2022.

Apesar de manter um histórico invicto, o Benfica corre o risco de repetir um cenário raro no futebol: terminar a temporada sem nenhuma derrota, mas também sem nenhum título.

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Esse cenário se repetiu na temporada 1977-1978, quando o Benfica terminou o campeonato empatado em pontos com o Porto (51 pontos para cada um), mas a diferença de gols deu o título ao seu rival tradicional.

O futebol também testemunhou casos semelhantes, com destaque para o Zamalek egípcio em 1980-1981, o Al-Ahli saudita em 2014-2015, o Galatasaray turco em 1985-1986 e o Perugia italiano em 1978-1979, equipes que terminaram suas temporadas nacionais invictas, mas saíram de mãos vazias.