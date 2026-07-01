Seguindo os passos do Brasil... O México acaba com uma maldição de 40 anos na Copa do Mundo

A seleção do México alcançou um feito histórico ao derrotar o Equador por 2 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, garantindo sua vaga nas quartas de final e pondo fim a uma longa série de fracassos nas fases eliminatórias, além de registrar vários recordes inéditos na história do torneio.

De acordo com a Opta, o México conquistou sua primeira vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde a edição de 1986, encerrando uma sequência de oito derrotas consecutivas em partidas de eliminação direta — a mais longa sequência desse tipo na história da Copa do Mundo.

A rede Stats Foot destacou que a seleção mexicana se tornou a primeira seleção da CONCACAF a derrotar uma seleção da CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, em um feito histórico sem precedentes.

AStats Foot acrescentou que o México também se tornou a primeira seleção da CONCACAF a vencer suas quatro primeiras partidas em uma única edição da Copa do Mundo, dando continuidade ao seu início perfeito no torneio.

Por sua vez, a conta do Meister Ship explicou que a seleção do México entrou para um seleto grupo na história da Copa do Mundo, ao se tornar apenas a terceira seleção a iniciar sua trajetória em uma edição do torneio com quatro vitórias consecutivas sem sofrer nenhum gol, depois do Brasil na Copa do Mundo de 1986 e da Itália na edição de 1990.

A seleção mexicana havia começado sua campanha na edição de 2026 com uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, depois venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, antes de derrotar a República Tcheca por 3 a 0. Na primeira partida das oitavas de final, derrotou o Equador por 2 a 0.

A equipe do técnico Aguirre aguarda, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que será disputado na noite desta quarta-feira.