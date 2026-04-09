Seguindo os passos de Mohamed Salah... O Liverpool perde seu segundo craque neste verão

O Liverpool anunciou, na noite desta quinta-feira, que o zagueiro escocês Andy Robertson deixará o clube ao final da temporada 2025-2026, quando seu contrato chegar ao fim.

O clube afirmou, em comunicado oficial publicado em seu site: “O Liverpool Football Club confirma que Andy Robertson encerrará sua carreira com os Reds ao final da temporada atual”.

Robertson (32 anos) chegou ao Liverpool vindo do Hull City no verão de 2017 e disputou até agora 373 partidas pelo time em diversas competições.

O jogador da seleção escocesa é uma das figuras de destaque que contribuíram para a era de sucesso recente do clube sob o comando de Jürgen Klopp e seus sucessores.

Ao longo de nove temporadas em Anfield, Robertson conquistou vários títulos, entre os quais se destacam: dois títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup e duas vezes a League Cup, além da Copa do Mundo de Clubes, a Supercopa da Europa e o FA Community Shield.

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Robertson deixará o clube como uma das lendas do Liverpool moderno, após ter desempenhado um papel fundamental na grande transformação pela qual a equipe passou desde sua chegada.

Em janeiro passado, o jogador foi associado a uma possível transferência para o Tottenham Hotspur, mas as negociações fracassaram na época.

O anúncio da saída de Robertson vem poucas semanas após Mohamed Salah ter declarado sua intenção de deixar o clube no final da mesma temporada, apesar de ainda ter um ano de contrato.

Robertson está atualmente empenhado em manter total concentração ao lado de seus companheiros para ajudar o Liverpool — atual campeão da Premier League — a encerrar a temporada da melhor maneira possível, enquanto a celebração de seu legado será adiada até o final da temporada.