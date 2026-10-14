Em uma noite de brilho dos jovens, o galês Lewis Koumas não se contentou em marcar: ele escreveu seu nome com letras de ouro nos registros europeus do Liverpool.

O Liverpool conquistou uma vitória emocionante sobre o anfitrião LASK, da Áustria, por 6 a 3, na partida disputada nesta quarta-feira à noite no estádio "Raiffeisen Arena", pela segunda rodada da fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa.

A rede de estatísticas de futebol "Opta" revelou um número histórico alcançado pelo jogador de 21 anos durante o confronto contra o LASK: ele se tornou o segundo jogador na história do Liverpool com 21 anos ou menos a marcar um gol e dar uma assistência na mesma partida pela Liga dos Campeões da Europa.

A rede destacou que esse feito só havia sido alcançado antes pelo ídolo do clube Steven Gerrard, que o fez em outubro de 2001 contra o Dínamo de Kiev.

Koumas, que marcou um gol e deu a assistência para o seu companheiro Bradley Barcola, já não é apenas um talento promissor: tornou-se o herdeiro legítimo do legado do capitão histórico nas noites de Champions.







