Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Traduzido por

Seguindo os passos de Gerrard: joia do Liverpool entra na história europeia com um número excepcional

L. Koumas
Liverpool
LASK x Liverpool
LASK
Liga dos Campeões
Wales
Áustria
England

O herdeiro de Gerrard

Em uma noite de brilho dos jovens, o galês Lewis Koumas não se contentou em marcar: ele escreveu seu nome com letras de ouro nos registros europeus do Liverpool.

O Liverpool conquistou uma vitória emocionante sobre o anfitrião LASK, da Áustria, por 6 a 3, na partida disputada nesta quarta-feira à noite no estádio "Raiffeisen Arena", pela segunda rodada da fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa.

A rede de estatísticas de futebol "Opta" revelou um número histórico alcançado pelo jogador de 21 anos durante o confronto contra o LASK: ele se tornou o segundo jogador na história do Liverpool com 21 anos ou menos a marcar um gol e dar uma assistência na mesma partida pela Liga dos Campeões da Europa.

A rede destacou que esse feito só havia sido alcançado antes pelo ídolo do clube Steven Gerrard, que o fez em outubro de 2001 contra o Dínamo de Kiev.

Koumas, que marcou um gol e deu a assistência para o seu companheiro Bradley Barcola, já não é apenas um talento promissor: tornou-se o herdeiro legítimo do legado do capitão histórico nas noites de Champions.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google