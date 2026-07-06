Seguindo o exemplo de Balojon... Será que o primeiro-ministro britânico vai intervir para anular a expulsão de Kwanasa?

Um ministro do governo da Inglaterra indicou que Sir Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico que renunciou recentemente ao cargo, “talvez envie mensagens de texto” à Fifa para que seja revogada a suspensão do astro inglês Jarell Quansah, após sua expulsão na partida contra o México na madrugada desta segunda-feira.

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a Inglaterra venceu o México, país anfitrião, por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo, em uma partida repleta de emoção e polêmica.

A seleção inglesa enfrentará a Noruega nas quartas de final, mas sem o zagueiro Kwansa, que recebeu um cartão vermelho direto no início do segundo tempo da partida contra o México.

As regras da FIFA determinam que nenhum cartão mostrado nesta Copa do Mundo pode ser revogado, mas parece que isso não é mais o caso, já que o atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, foi autorizado a jogar apesar de ter sido expulso em sua última partida.

Estava previsto que Balogun ficasse de fora da partida na madrugada desta terça-feira contra a Bélgica, mas, em uma medida incomum, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) suspendeu sua suspensão de uma partida por um ano, após intervenção do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme relatado por diversos meios de comunicação.

O presidente dos Estados Unidos mantém uma relação de amizade próxima com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e diz-se que ele entrou em contato diretamente com a entidade reguladora do futebol, solicitando que revisassem o cartão vermelho recebido por Balogun contra a Bósnia e Herzegovina.

Essa decisão gerou a especulação de que Starmer, que atualmente assume a gestão interina, poderia tentar uma medida semelhante para anular a suspensão de Kwanseah, em uma “última ação” antes de o primeiro-ministro britânico deixar o cargo.

Durante sua participação no canal “Sky News”, essa pergunta foi feita especificamente à ministra da Educação Infantil e da Igualdade, Olivia Bailey, que respondeu: “O que devo dizer é que os políticos não devem se intrometer no esporte”.

E acrescentou, segundo reportagem do jornal inglês “Metro”: “Mas, pelo que conheço do primeiro-ministro, é provável que ele já esteja mandando uma mensagem de texto para ele (Infantino)”.

Starmer foi um dos milhões de torcedores que passaram a noite em claro torcendo pela seleção da Inglaterra e, após o término da partida, tuitou: “Um dos melhores jogos da Inglaterra que já assisti. Estamos classificados para as quartas de final”.

Não está totalmente claro até que ponto a resposta de Bailey foi séria, mas, considerando o alvoroço em torno de Balogun, Trump e Infantino, provavelmente é melhor que Starmer fique fora dessa questão.







