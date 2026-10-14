Seedorf quer levar ex-atacante da seleção da Holanda para o Corinthians: "Sim, conversamos"

Clarence Seedorf foi apresentado na noite de quarta-feira (horário da Holanda) como novo técnico do Corinthians. Por volta do mesmo horário, a Sky noticiou que Seedorf quer incluir em sua comissão técnica, como auxiliar, Jimmy Floyd Hasselbaink, seu ex-companheiro na seleção holandesa. O ex-atacante confirmou a informação ao canal de notícias.

"Sim, ele me ligou", disse Hasselbaink, referindo-se a Seedorf. "É claro que o conheço muito bem. Joguei com ele. Ontem, ele voou de Madri para São Paulo."

"Sim, conversamos e, sim, há um fundo de verdade nessa história. É algo em que preciso pensar. Quero voltar a trabalhar como treinador."

Hasselbaink, hoje com 54 anos, trabalhou como treinador principalmente na década passada. Foi auxiliar no Nottingham Forest e técnico do Royal Antwerp, do Burton Albion, do QPR, do Northampton e, novamente, do Burton.

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Quase um ano após deixar o Burton, ele assinou com a FA em março de 2023 para ser auxiliar de Gareth Southgate na seleção inglesa, com a qual chegou à final da Eurocopa de 2024 às custas da seleção holandesa.

Hasselbaink deixou a FA em agosto de 2024 e, desde então, não voltou a trabalhar como treinador. "Mas ainda não é algo iminente", acrescentou sobre o interesse concreto do Corinthians.

"Preciso pensar a respeito, mas de fato conversamos. Vamos deixar por isso mesmo", concluiu o ex-atacante de clubes como Boavista, Atlético de Madrid e Chelsea. Hasselbaink disputou 23 partidas pela seleção holandesa, em uma época em que os torcedores de futebol do país eram presenteados com um grande atacante atrás do outro.



