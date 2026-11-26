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Treinador justificou saídas de Memphis Depay e Kaio César e destacou amadurecimento da equipe na luta contra o rebaixamento

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Clarence Seedorf explicou as substituições de Memphis Depay e Kaio César no empate do Corinthians com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (25), na Arena MRV. Em entrevista coletiva, o treinador justificou as mudanças pela necessidade de manter a intensidade defensiva e evitar riscos físicos ao atacante brasileiro. Memphis deixou o campo após quase 80 minutos, enquanto Kaio foi substituído depois de sofrer uma pancada nos minutos finais.

"Memphis fez quase 80 minutos de jogo. Na minha opinião, não estava com a mesma energia para fazer pressão nos adversários. Não foi a primeira vez que fizemos essa troca. Fiz o mesmo no último jogo. Jesse sabe jogar como falso 9 e fazer pressão, como fez. Mas esse não foi o problema. A ideia foi colocar alguém fresco para dar continuidade à pressão que precisávamos", explicou Seedorf.

Sobre Kaio, o técnico afirmou que não queria arriscar uma lesão e buscou preservar o equilíbrio defensivo da equipe. Apesar de sofrer o empate nos minutos finais, o treinador avaliou que o Corinthians apresentou evolução em relação à derrota para o Vasco, em sua estreia. Seedorf destacou que a equipe demonstrou mais maturidade para administrar a vantagem e evitar se expor em busca de um segundo gol.

"Aprendemos que um empate às vezes vale mais do que se lançar para frente em busca do resultado, correndo risco", afirmou.

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O holandês reconheceu que o time poderia ter evitado a finalização que originou o gol do Atlético-MG, mas valorizou a postura dos jogadores diante da pressão na luta contra o rebaixamento. Para Seedorf, o grupo mostrou evolução emocional e tem condições de controlar o próprio destino na reta final do Brasileirão.

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"No final, se comportaram com mais maturidade, pois contra o Vasco tivemos um comportamento menos maduro. Está nas nossas mãos. Vamos nos preparar para o jogo contra o Grêmio", concluiu.

O Corinthians volta a campo neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, em confronto direto na luta pela permanência na Série A.