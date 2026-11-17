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Sean Steur critica a seleção holandesa sub-21. Segundo o meio-campista, a equipe do técnico Michael Reiziger brincou com fogo na derrota por 2 a 3 para a Dinamarca sub-21, nos playoffs.

Em Almere, a seleção holandesa sub-21 chegou a estar perdendo por 0 a 2 e 1 a 3 e demonstrou nervosismo em vários momentos. Os gols de Thom van Bergen e Devin Haen acabaram garantindo a vaga da equipe no Campeonato Europeu.

"O começo foi absurdamente ruim. É muito diferente jogar quando você sabe que está vencendo por 3 a 0. É difícil, embora você ache que vai ser muito fácil", lamenta Steur após a partida, em entrevista à ESPN.

Durante o jogo, Steur temeu o pior cenário: ficar fora do Campeonato Europeu. "Você não quer aparecer na internet por uma coisa dessas. Ainda mais jogando em casa. Isso não seria nada bom para a nossa imagem."

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O capitão Givairo Read também está insatisfeito. "Não ganhamos as disputas, a Dinamarca foi muito mais aguerrida e muito mais atenta. Isso não pode acontecer. É um jogo de tudo ou nada."

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Read está aliviado porque a seleção holandesa sub-21 se recuperou e, apesar da derrota, vai ao Campeonato Europeu. "Com certeza estou aliviado. Deixamos tudo muito emocionante, mas conseguimos a vaga. Acho que lutamos como uma grande família, então estou feliz com isso."

O Campeonato Europeu será disputado de 16 de junho a 3 de julho de 2027, na Albânia e na Sérvia.

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O sorteio da fase final, que será realizada no verão do ano que vem, acontece em 29 de novembro. A cerimônia será em Belgrado.