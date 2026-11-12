Sean Steur fez uma transferência milionária do Ajax para o Newcastle United no último verão europeu. O meio-campista de 18 anos voltou a se juntar à seleção holandesa sub-21 nesta semana, às vésperas de dois jogos decisivos. Voetbalzone conversou com o jogador, natural de Volendam, durante um encontro com a imprensa em Zeist.

Steur chega ao hotel onde a seleção holandesa sub-21 costuma ficar acompanhado de Ruud Nijstad, da mesma idade. Depois que a dupla bem-humorada termina de rir, a entrevista pode, enfim, começar. "É sempre bom estar aqui de novo. Vamos disputar dois jogos importantes, então temos muito pelo que esperar."

Nesta data Fifa, a seleção holandesa sub-21 enfrenta a Dinamarca sub-21 nos playoffs. As duas seleções disputam, em dois jogos, uma vaga na Eurocopa de 2027, que será realizada no próximo verão europeu na Albânia e na Sérvia.

Logo fica claro que Steur ainda não adotou o sotaque de Newcastle. "Quando estou em Newcastle, ainda falo bastante holandês. Converso muito por telefone com os meninos daqui e com meus pais. O Sven Botman também é holandês, claro. Mesmo assim, é bom poder falar o tempo todo na minha língua."

"Eu achava que falava inglês muito bem... Mas agora meu inglês está em um bom nível, viu? Por causa do sotaque de lá, no começo eu ainda precisava pedir algumas vezes para repetirem certas coisas. Agora está bem melhor", ri Steur.

Seleção holandesa sub-21

Apesar da importância dos jogos da próxima semana, Steur não percebe nervosismo no elenco da seleção holandesa sub-21. "Não, estamos tranquilos. Claro que sabemos que precisamos vencer. Já fizemos um bom treino e percebo que todos estão motivados. Mesmo assim, não sinto nervosismo nem pressão extra. Sabemos o que temos de fazer."

Steur está especialmente determinado a garantir a vaga na Eurocopa de base. "Outros jogadores já venceram uma Eurocopa de base, mas, para mim, seria a primeira vez em uma fase final... É algo muito bom pelo que esperar. É muito importante que a Holanda esteja lá. Todos aqui querem isso."

Na seleção holandesa sub-21, Steur passa muito tempo com Nijstad. "Eu e o Ruud rimos muito juntos. Conheço ele há alguns anos e sempre tivemos uma relação muito boa. Por isso, fico feliz de estar aqui com ele."

Nas horas livres em Zeist, eles jogam principalmente sinuca, tênis de mesa e Rummikub. "O Ruud disse que costuma me vencer no FIFA? Depois posso mostrar um vídeo no meu celular que prova algo bem diferente do que ele diz. Sério, nunca perdi para ele!"

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Transferência muito comentada

Por falar em FIFA, desde este ano a carta de Steur no popular modo Ultimate Team traz o logo da Premier League, um paraíso para os jogadores de futebol. Steur continua feliz com a transferência para o Newcastle United. "Eu me adaptei bem e estou gostando muito de lá. É uma competição maravilhosa e um clube fantástico, com torcedores incríveis."

Segundo o adolescente, as diferenças entre Ajax e Newcastle United não são grandes. "No fim das contas, continua sendo futebol. Acho que a maior diferença está no próprio campeonato. Ele é um pouco mais intenso, tanto fisicamente quanto em termos de velocidade."

"Todo mundo consegue ver isso pela televisão. Tudo é um pouco mais extremo. Eu gosto muito disso. Foi um dos motivos pelos quais dei esse passo", diz Steur, que continua convicto de sua decisão. "Cem por cento!"

Steur não sente pressão extra pelo alto valor da transferência. "Acho que, hoje em dia, no futebol, o valor pago por mim nem é tão alto assim. Claro que é muito dinheiro por um jogador de 18 anos, mas vemos valores enormes sendo pagos por toda parte."

"Eu não vejo as coisas dessa forma. Tento me desenvolver da melhor maneira possível e fazer o meu melhor. Na verdade, nunca me preocupei com isso", afirma Steur.

Botman, de 26 anos, que atuou 12 vezes pela seleção holandesa sub-21 no passado, ajudou Steur a se estabelecer na Inglaterra. "Felizmente, eu e o Sven nos damos muito bem. Ele é um cara muito gente boa e, no começo, me explicava as coisas quando eu não entendia algo."

Os torcedores do Newcastle United elogiam tanto Steur que acham que ele merece mais minutos em campo. O jogador, por sua vez, mantém a calma. "É sempre bom quando os torcedores estão satisfeitos com você. Cabe a mim fazer com que continuem assim."

"Cada jogo pelo Newcastle é muito especial, ainda mais com essa torcida. Principalmente no St James’ Park. Acho que o ambiente lá nunca vai deixar de ser empolgante. Sou muito grato por isso", diz Steur, orgulhoso.

Seleção holandesa principal

O sonho de Steur de jogar na Premier League se realizou, mas suas ambições vão além. Na Itália, o meio-campista Riccardo Cassano, de 17 anos, do Como, pode esperar uma oportunidade de entrar em campo pela seleção principal nesta data Fifa, embora ainda não tenha feito sua estreia oficial como profissional.

Nesse aspecto, Steur já tem bem mais experiência, mas segue paciente. "A seleção holandesa principal é o sonho de todo jogador da seleção sub-21, então também é o meu. É um objetivo, claro, mas não sou de pensar tão longe no futuro, porque acho que isso não ajuda muito."

"Tento me desenvolver da melhor maneira possível como jogador e, um dia, quero chegar lá", ressalta Steur, que sabe do que precisa. "Jogar bastante, ficar mais forte e ganhar um pouco mais de experiência."

Por enquanto, o foco está totalmente nos playoffs contra a Dinamarca sub-21. Determinado, Steur tem um objetivo claro: "Esta data Fifa só terá sido um sucesso se conseguirmos a vaga na Eurocopa!"

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