Sean Steur fez uma transferência de peso do Ajax para o Newcastle United no último verão europeu. O meio-campista de 18 anos voltou a se apresentar à seleção holandesa sub-21 nesta semana, antes de um confronto decisivo em dois jogos. Voetbalzone conversou com o jogador de Volendam durante o encontro com a imprensa em Zeist.

No hotel onde a seleção holandesa sub-21 costuma ficar, Steur aparece ao lado de Ruud Nijstad, da mesma idade. Depois que a dupla bem-humorada termina de rir, a entrevista pode, enfim, começar. "É sempre bom estar aqui de novo. Vamos jogar duas partidas importantes, então temos muito pelo que esperar."

Nesta data Fifa, a seleção holandesa sub-21 enfrenta a Dinamarca da mesma categoria nos playoffs. As duas seleções disputam, em jogos de ida e volta, uma vaga na Eurocopa Sub-21 de 2027, que será realizada no próximo verão europeu na Albânia e na Sérvia.

Logo fica claro que Steur ainda não adotou o sotaque de Newcastle. "Quando estou em Newcastle, ainda falo bastante holandês. Converso muito por telefone com os rapazes daqui e com meus pais. O Sven Botman também é holandês, claro. Mesmo assim, é bom poder falar o tempo todo na minha língua."

"Eu achava que falava inglês muito bem... Mas agora meu inglês está em um bom nível. Por causa do sotaque de lá, no começo eu ainda precisava pedir algumas vezes que repetissem certas coisas. Agora está bem melhor", diz Steur, rindo.

Seleção holandesa sub-21

Apesar da importância dos jogos da próxima semana, Steur não percebe nervosismo no grupo da seleção holandesa sub-21. "Não, seguimos tranquilos. É claro que sabemos que precisamos mesmo vencer. Já tivemos um bom treino e percebo que todos estão motivados. Ainda assim, não sinto nervosismo nem pressão extra. Sabemos o que precisamos fazer."

O próprio Steur está especialmente determinado a disputar a Eurocopa de base. "Outros rapazes já ganharam uma Eurocopa de base, mas, para mim, seria a primeira vez em uma fase final... É algo muito bom pelo qual esperar. É muito importante que a Holanda esteja lá. Todos aqui querem isso."

Na seleção holandesa sub-21, Steur passa bastante tempo com Nijstad. "Eu e o Ruud rimos muito juntos. Conheço ele há alguns anos e sempre tivemos uma relação muito boa. Por isso, fico feliz de estar aqui com ele."

Em Zeist, as horas livres são ocupadas principalmente com jogos. "Sinuca, tênis de mesa e Rummikub. O Ruud disse que me vence muitas vezes no FIFA? Depois posso mostrar no meu celular um vídeo que prova algo bem diferente do que ele diz. Sério, nunca perdi para ele!"

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Transferência muito comentada

Por falar em FIFA, desde este ano o escudo da Premier League aparece no cartão de Steur no popular modo de jogo Ultimate Team. A competição é um paraíso para os jogadores de futebol. Steur continua feliz com sua ida para o Newcastle United. "Eu me adaptei bem e estou gostando muito de lá. É uma competição maravilhosa e um clube fantástico, com torcedores incríveis."

Segundo o jovem, as diferenças entre Ajax e Newcastle United não são grandes. "No fim, continua sendo futebol. Acho que a maior diferença está na competição em si. Ela é um pouco mais intensa, tanto fisicamente quanto em termos de velocidade."

"Qualquer um também pode ver isso pela televisão. Tudo é um pouco mais extremo. Acho isso muito bom. Foi um dos motivos pelos quais decidi dar esse passo", diz Steur, que continua totalmente convicto de sua escolha. "Cem por cento!"

Steur não sente pressão extra pelo alto valor da transferência. "Acho que, para os padrões atuais do futebol, o valor pago por mim nem é tão alto. Claro que é muito dinheiro por um jogador de 18 anos, mas vemos cifras enormes sendo pagas por toda parte."

"Eu não vejo as coisas dessa forma. Tento evoluir o máximo possível e fazer o meu melhor. Na verdade, nunca fiquei pensando nisso", afirma Steur.

Botman, de 26 anos, que representou a seleção holandesa sub-21 doze vezes no passado, ajudou Steur a se ambientar na Inglaterra. "Felizmente, eu e o Sven nos damos muito bem. Ele é um cara muito legal e, no começo, me explicava as coisas quando eu não entendia algo."

Os torcedores do Newcastle United elogiam tanto Steur que acham que ele merece ainda mais tempo em campo. O jogador, por sua vez, mantém a calma. "É sempre bom quando os torcedores gostam de você. Cabe a mim fazer com que isso continue assim."

"Cada jogo pelo Newcastle é muito especial, ainda mais com esses torcedores. Principalmente no St James’ Park. Acho que o ambiente lá nunca vai perder a graça. Sou muito grato por isso", diz Steur, orgulhoso.

Seleção principal da Holanda

O sonho de Steur de jogar na Premier League se realizou, mas suas ambições vão além. Na Itália, o meio-campista Riccardo Cassano (Como), de 17 anos, pode esperar uma oportunidade de entrar em campo pela seleção principal nesta data Fifa, embora ainda não tenha feito sua estreia oficial como profissional.

Nesse aspecto, Steur já tem bem mais experiência, mas segue paciente. "A seleção principal da Holanda é, claro, um sonho de todo jogador da seleção sub-21, então também é um sonho para mim. É um objetivo, sem dúvida, mas não sou de pensar tão longe no futuro, porque acho que isso não ajuda muito."

"Eu só tento evoluir o máximo possível como jogador e, no fim das contas, quero muito alcançar esse objetivo", ressalta Steur, que sabe do que precisa. "Jogar bastante, ficar mais forte e ganhar um pouco mais de experiência."

Por enquanto, o foco está totalmente nos playoffs contra a seleção dinamarquesa sub-21. Steur, cheio de vontade, tem um objetivo claro: "Esta data Fifa só terá valido a pena se formos à Eurocopa!"

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