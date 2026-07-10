"Sean Steur está fadado ao fracasso no Newcastle United"

Wim Kieft não acredita que Sean Steur terá sucesso no Newcastle United, conforme escreve em sua nova coluna no *Telegraaf*. O jogador de 18 anos assinou, de forma surpreendente, contrato com a Premier League na quinta-feira.

O jogador de Purmerend foi transferido para o Newcastle por 27 milhões. Um valor com o qual o Ajax pode se orgulhar, na opinião de Kieft. “Isso por um jogador da base que ainda tem tudo a provar, e o Newcastle United recebe tanto dinheiro anualmente que o valor total da cláusula de rescisão mais o salário é uma mera gorjeta para esse clube.”

Kieft continua crítico em relação à transferência do jovem meio-campista. “Todas as partes estão satisfeitas, mas isso está causando muitos estragos. Sean Steur, em primeiro lugar. Ele é um talento, um grande talento, mas isso já diz tudo. Talvez ele tenha se destacado três vezes e sido decisivo duas vezes. Ainda há muito a provar no Ajax e na Eredivisie.”

Steur teria exigido mais tempo de jogo na equipe principal do clube de Amsterdã. Kieft é muito categórico sobre isso. “Não se pode chegar com um pedido desses. Nem antigamente, nem hoje em dia.” O ex-jogador afirma que, antigamente, quem fazia exigências dessas podia sair do clube ou era rebaixado para a equipe sub-19.

Kieft também critica duramente a comitiva de Steur. “É uma descarada. Principalmente sabendo que eles podem lucrar em outro lugar junto com o jogador. Os clubes se sentem então obrigados a vender para receber alguma compensação financeira antes que um jogador tão talentoso saia de graça.”

O colunista tem poucas expectativas em relação ao meio-campista. “Steur está fadado ao fracasso no Newcastle United, porque lá não se trata apenas de quão bom você é com a bola.” O amsterdão de 63 anos destaca, em seguida, aspectos como preparo físico, velocidade e capacidade de disputa, e afirma que Steur já tinha dificuldades com isso no Ajax.

“O que um adolescente como ele tem a fazer no Newcastle United?”, ele se pergunta. “Steur não é nenhum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé.” Por fim, Kieft dá um conselho claro. “Você deveria ter se dado mais duas ou três temporadas para se desenvolver no Ajax, na Eredivisie. Assim, alguém como Steur ainda poderia fazer uma excelente transferência e lucrar financeiramente.”