Matthias Jaissle foi apresentado nesta quarta-feira como sucessor de Eddie Howe no Newcastle United. O treinador de 38 anos chega do Al-Ahli, da Arábia Saudita, e assinou contrato de quatro anos em St. James' Park.

Howe decidiu deixar o Newcastle neste verão, após quase cinco anos. O inglês conduziu os Magpies a grandes sucessos, entre eles múltiplas classificações para a Champions League e também a Copa da Liga em 2025, o primeiro título do clube desde 1955.

Após as saídas dos astros Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) e Anthony Gordon (FC Barcelona), a imprensa britânica informou que Howe não estava satisfeito com a decisão da diretoria do clube de vendê-los.

Howe, então, tomou sua decisão e agora será sucedido por Jaissle, que obteve grandes sucessos no Al-Ahli. Ele levou o clube tanto em 2025 quanto em 2026 ao título da Liga dos Campeões da AFC.

O Newcastle pagou o valor pedido pelo Al-Ahli, equivalente a 11 milhões de euros, e Jaissle comandará sua primeira partida, ainda que não oficial, na segunda-feira, quando enfrentará o Valencia em amistoso no Mestalla. O alemão terá pela frente os holandeses Sean Steur e Sven Botman.

"Quando o Newcastle United cruza o seu caminho, você naturalmente presta atenção", disse Jaissle aos canais do clube. "A ambição do clube, a visão para o futuro e as oportunidades que estão por vir fizeram deste um lugar incrivelmente atraente para estar."

"Acompanhei de perto o desenvolvimento do clube nos últimos anos, e o progresso alcançado é claramente visível para todos. Estou extremamente animado com o futuro. Acredito total e incondicionalmente neste projeto, na ambição e no rumo que o clube está seguindo."

"Há uma visão clara, uma liderança forte e uma plataforma excepcional sobre a qual construir", afirmou Jaissle, que antes de sua passagem pela Arábia Saudita trabalhou no Red Bull Salzburg e conduziu o clube ao título do Campeonato Austríaco tanto em 2022 quanto em 2023.