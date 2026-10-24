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Cesc Fabregas reafirmou seu compromisso inabalável com o Como e descartou qualquer sugestão de que esteja buscando uma saída do clube italiano. Apesar de sua crescente valorização como treinador, o espanhol insiste que segue totalmente concentrado no projeto que construiu no Estádio Giuseppe Sinigaglia.

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Compromisso com o projeto do Como

Fabregas procurou encerrar as especulações sobre seu futuro no Como ao afirmar categoricamente que nunca pensou em deixar o clube que levou à primeira divisão. O ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona viu sua reputação como treinador crescer rapidamente após um período histórico para o Como, que incluiu recentemente uma impressionante vitória por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Seu sucesso naturalmente despertou o interesse de outros clubes pelo continente.

Em entrevista coletiva antes do confronto com o Sassuolo pela Serie A, Fabregas respondeu a perguntas sobre sua permanência no clube e a possibilidade de já haver um sucessor em vista. “Nunca pensei em sair. Se começasse a pensar nisso, talvez fosse o fim para mim aqui, mas nunca fiz isso”, explicou o espanhol, segundo o Sky Sport Italia.

Respeito por Alberto Aquilani

As atenções sobre o futuro de Fabregas foram motivadas pelo próximo encontro com Alberto Aquilani, treinador do Sassuolo. Os dois ex-meias criativos compartilham uma filosofia tática semelhante, e Fabregas fez questão de reconhecer a qualidade do colega. “Gosto muito do Alberto como treinador, pelas ideias, pela coragem e pela forma como suas equipes jogam futebol”, afirmou Fabregas.

Fabregas revelou que a relação profissional entre os dois também chegou ao mercado de transferências, especificamente no desenvolvimento de jovens talentos. “Ele me ligou no verão passado porque queria muito Rispoli no Catanzaro. Rispoli foi o primeiro jogador que tive como treinador, então enviá-lo para o Alberto me deixou completamente tranquilo”, acrescentou.

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A importância de Nico Paz

Além de falar sobre o próprio futuro, Fabregas abordou a ascensão meteórica de Nico Paz, que se tornou peça indispensável entre os titulares do Como. O jovem talento tem apresentado atuações de alto nível de forma consistente, tornando-se uma das promessas mais comentadas da Serie A. Fabregas explicou que a força psicológica do jogador é tão impressionante quanto sua qualidade técnica com a bola, permitindo que ele lide com tranquilidade com as pressões do futebol de elite.

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“É preciso conhecer a pessoa e saber que tipo de rapaz ele é. Nico não é alguém que precise de ajuda para seguir em frente. Quanto menos você fala com ele, melhor. Ele tem uma mentalidade incrível”, afirmou Fabregas. O treinador destacou ainda a evolução do jogador: “Estamos juntos há mais de dois anos e ele cresceu enormemente. Talvez esteja até entre os três melhores defensores da equipe. Essa mentalidade faz a diferença antes mesmo de ele entrar em campo, e é por isso que nunca o tiro.”

Atualizações sobre o elenco e preocupações com lesões

Antes da partida do fim de semana, o Como enfrenta vários desfalques importantes no ataque. Fabregas confirmou que não poderá contar com Assane Diao e Moise Kean, ambos fora por problemas físicos. A ausência de Kean tem impacto especial por causa de sua boa fase recente, embora haja esperança de que o jogador da seleção italiana volte rapidamente à lista de relacionados para a próxima partida do clube, na terça-feira.

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O treinador também deu uma atualização pouco otimista sobre Martin Liberali, que enfrenta um problema físico leve. Embora a lesão não seja considerada grave, Fabregas admitiu que é improvável que o jogador esteja pronto a tempo para o jogo contra o Sassuolo.