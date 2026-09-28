"Se ele voltar à seleção holandesa, então Veerman não joga mais"

Marciano Vink está impressionado com Joey Veerman, de volta à seleção da Holanda. Kenneth Perez, porém, espera que o meio-campista vá para o banco no momento em que Frenkie de Jong fizer seu retorno à seleção.

“Veerman é muito importante neste sistema”, analisa Vink na segunda-feira, no Voetbalpraat. “Há tantas mensagens nos passes dele. Eu gosto disso. Acho que a seleção holandesa se beneficia com isso.”

Segundo Vink, ajuda muito para Veerman o fato de Xavi ser um treinador com intenções ofensivas. “Aconteceu alguma coisa, sim. Sou fã do Veerman. Prefiro ver isso a aquela troca de passes para o lado”, diz o analista, satisfeito com a chegada do treinador espanhol.

Perez é bem mais crítico quando o assunto é Veerman. “Tudo depende do que um técnico da seleção considera importante. Ele é um jogador muito específico”, afirma Perez, que imediatamente tem uma mensagem desagradável para o jogador do Borussia Dortmund.

“Se Frenkie voltar, Veerman não joga mais. Frenkie é o coração do time. Ele é muito mais, dita os ritmos, como Joshua Kimmich na Alemanha. Não é à toa que você joga ano após ano no Barcelona.”

Vink considera De Jong um jogador “mil vezes” melhor do que Veerman, mas ainda assim dá preferência ao jogador de Volendam. “No Barcelona, eles também contrataram Rodri, porque também querem mais essas bolas por dentro. Acho que a seleção holandesa agora se beneficia de alguém que pode dar um passe de trinta metros e uma bola nas costas da linha. Frenkie faz isso em uma a cada cinquenta bolas, Veerman em uma a cada cinco.”

Perez, de todo modo, se recusa a descartar De Jong, ainda em recuperação, da seleção da Holanda. “Temos que ver como ele volta da lesão. Não o descarto.”