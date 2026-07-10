A FanZone da GOAL saiu em busca de uma resposta simples para uma pergunta sobre a qual todo torcedor francês tem uma opinião: quem é o maior jogador que o país já produziu? O que surgiu foi tudo menos simples. Ousmane Dembélé, Thierry Henry e Zinedine Zidane foram todos colocados no mesmo debate — e um torcedor aproveitou o momento para dar um aviso ao atual detentor da Bola de Ouro.

“Ele vai nos trazer mais uma Copa do Mundo”

Para um torcedor, não havia dúvida.

Quando perguntado sobre quem era o maior jogador francês de todos os tempos, ele apontou diretamente para o jogador que atualmente detém a honraria individual mais prestigiada do futebol.

“O maior jogador francês de todos os tempos, tenho que dizer: o Ballon d’Or, Ousmane Dembélé”, disse ele. “Ele nos trouxe a Liga dos Campeões, vai nos trazer mais uma Copa do Mundo. Ousmane Dembélé, o maior francês de todos os tempos.”

É o que muitos torcedores da França diriam neste momento, com a coleção de troféus de Dembélé crescendo rapidamente e uma Copa do Mundo ainda por vir.

Henry e Zidane entram na conversa

Nem todo mundo nas ruas estava pronto para entregar a coroa a Dembélé.

Um torcedor seguiu uma direção totalmente diferente: “Eu adoro o Thierry Henry, com certeza.”

Outro voltou ainda mais no tempo, até o homem amplamente considerado o cérebro em campo da Geração de Ouro da França.

“Zinedine Zidane”, disse ele. “Técnico com a bola, calmo sob pressão, controla o meio-campo.”

“Ele seria uma fraude”

Quando o repórter da GOAL mencionou que o nome de Dembélé havia surgido, o torcedor de Zidane não suavizou sua posição. Pelo contrário, ele a reforçou.

“Dembélé só é o maior jogador francês porque está jogando nesta época”, disse ele. “Se estivesse jogando com Ronaldo e Messi, seria uma fraude.”

É uma maneira direta de apresentar um argumento antigo — de que a grandeza não pode ser julgada isoladamente, e que os números de Dembélé se beneficiam de ter surgido em um período que esse torcedor considera mais fraco no topo do que a década de Ronaldo e Messi.

“Henry está quase lá, mas Zizou com certeza”

A última palavra ficou com um quarto torcedor, que se situava em algum ponto entre os dois campos — respeitoso em relação ao legado de Henry, mas, no fim das contas, não se deixando convencer pelo lado de Zidane na discussão.

“Henry está quase lá”, disse ele, “mas Zizou, com certeza.”

Quatro torcedores, três nomes, zero consenso — e um debate sobre o lugar de Ousmane Dembélé na história que só vai ficar mais acirrado quanto mais seu reinado na Bola de Ouro se prolongar.