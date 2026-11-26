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Alejandro Balde, lateral-esquerdo do Barcelona, chamou a atenção com uma mensagem enigmática publicada em sua conta no Instagram, após a boa atuação diante do Sabah, do Azerbaijão, pela Champions League. Foi uma noite que marcou seu retorno ao time titular pela primeira vez nesta temporada, mas a alegria acabou ofuscada por uma lesão no tornozelo direito que o obrigou a deixar o campo.

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O jogador espanhol, de 23 anos, escreveu em sua conta, seguida por mais de 7,2 milhões de pessoas: "Se Deus está comigo, quem pode estar contra mim?".

A mensagem de Balde veio depois de uma partida em que ele recuperou parte do seu brilho, ao ser titular na vitória do Barcelona sobre o Sabah por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

O jogo representou uma oportunidade importante para o lateral espanhol provar que pode recuperar seu espaço nos planos do técnico alemão Hansi Flick, sobretudo diante das notícias que cercaram seu futuro nos últimos tempos e dos rumores sobre uma possível saída do clube catalão.

Balde aproveita sua primeira chance

Balde ganhou a oportunidade de começar como titular pela primeira vez nesta temporada, já que Flick apostou em um grupo de jogadores que não vinham recebendo minutos suficientes, em meio à maratona de jogos e à necessidade de fazer mudanças na escalação.

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O lateral espanhol aproveitou a chance de forma notável e fez uma de suas melhores atuações desde o início da temporada, formando um setor ofensivo ativo pelo lado esquerdo ao lado do companheiro Anthony Gordon, valendo-se de sua velocidade e da capacidade de avançar nos espaços às costas da defesa adversária.

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A principal contribuição de Balde surgiu quando ele disparou pelo espaço atrás da defesa do Sabah e mandou um cruzamento rasteiro preciso para Karim Adeyemi, que recebeu a bola e a colocou nas redes, marcando o terceiro gol do Barcelona na partida.

A influência do jogador não se limitou ao ataque: ele também teve uma atuação defensiva disciplinada, conseguindo manter o posicionamento e lidar com as investidas do adversário. Assim, deu uma resposta prática às dúvidas levantadas sobre seu nível e sobre sua capacidade de reconquistar espaço no time de Flick.

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Lesão inesperada estraga a noite

A ótima atuação de Balde, porém, não durou até o fim, já que ele sentiu um problema no tornozelo direito durante uma de suas tentativas de finalização e precisou deixar o campo aos 64 minutos.

A lesão gerou preocupação no Barcelona, especialmente porque o jogador vivia seu melhor momento na temporada e começava a recuperar a confiança justamente quando mais precisava de uma oportunidade para se provar.

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Hansi Flick comentou a situação do jogador após a partida: "Balde torceu o tornozelo com força, mas ainda não sabemos o que aconteceu com ele. Ele jogou muito bem e fez um trabalho excelente".

Segundo o jornal espanhol AS, a lesão foi resultado de um apoio malsucedido sobre o pé direito ao tentar jogar a bola, o que provocou a torção do tornozelo, em meio a temores iniciais de que o jogador tenha sofrido uma lesão que o obrigue a desfalcar o time nos próximos jogos.

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O jornal destacou que o diagnóstico final dependerá dos exames médicos aos quais Balde será submetido após o retorno da delegação do Barcelona. A expectativa é que incluam uma ressonância magnética para determinar a natureza e o grau da lesão e, consequentemente, o tempo provável de ausência.

As chances de saída em janeiro podem ser afetadas?

As consequências da lesão de Balde vão além do aspecto técnico, já que o AS colocou o fato no contexto das discussões sobre seu futuro no Barcelona e de uma possível saída na próxima janela de transferências de inverno.

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O nome do lateral espanhol vinha sendo ligado a rumores de saída do clube, diante da falta de um papel regular como titular sob o comando de Flick, o que fazia do duelo contra o Sabah uma oportunidade importante para se reapresentar e mostrar que merece disputar a posição.

O jornal avalia que a lesão pode complicar os planos de uma saída em janeiro caso exija um longo período de afastamento, citando o caso do sueco Roony Bardghji, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito em agosto passado, o que afetou suas chances de deixar o Barcelona.

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A comparação, no entanto, não significa que a lesão de Balde tenha gravidade semelhante, já que as avaliações iniciais apontam para uma provável entorse no tornozelo. Será preciso aguardar os exames médicos antes de determinar a extensão do problema ou relacioná-lo ao seu futuro no mercado de transferências.