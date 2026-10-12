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Scudetto: Inter dispara e domina cada vez mais as cotações; para as casas de apostas, a Roma é a única rival de verdade

A Serie A recomeça com a Inter em destaque. O time vence o Parma por 3 a 0 e segue na liderança ao lado da Lazio, abrindo vantagem sobre a Roma, que empatou em Como. Para os analistas de apostas da 888sport, os resultados do fim de semana reforçam o favoritismo de Lautaro e seus companheiros para conquistar o segundo título italiano consecutivo. A cotação caiu de 1,75, na rodada anterior, para 1,38. Já a da Roma de Gasperini subiu de 4,00 para 5,50 na Betpassion.


Também diminuíram as chances de reação de Milan, Como e Juventus, que somaram apenas um ponto cada. Ainda invicto, o Milan é o terceiro favorito nas apostas, com cotação de 13,00, seguido por Juventus e Como, ambos a 15,00, mesma cotação do Napoli, único time do grupo que tenta alcançar a Inter a vencer no fim de semana. A Lazio segue na liderança, com o melhor início de sua história, mas os especialistas consideram remotas suas chances de título: uma aposta no primeiro lugar final da equipe de Gattuso paga 46 vezes o valor apostado.

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