Compartilhar Siga GOAL no Google

O West Ham United contratou o ex-meio-campista Scott Parker como novo treinador, com um contrato de dois anos e meio, para tentar recuperar o fôlego na disputa pelo acesso na Championship. Parker, de 46 anos, substitui Nuno Espirito Santo, demitido na terça-feira após derrotas consecutivas em casa para Southampton e West Bromwich Albion.

Publicidade

Ex-meio-campista assume o comando técnico

Parker retorna ao London Stadium como o quarto treinador permanente do West Ham desde a saída de David Moyes, em maio de 2024. Ele estava sem clube desde que deixou o Burnley, rebaixado, em abril. Ele assume um elenco que ocupa a oitava posição na tabela, com o apoio dos auxiliares da equipe principal Steve Potts, Gerard Prenderville e Billy Lepine, além do diretor esportivo Mark Noble.

O West Ham está seis pontos atrás do líder Middlesbrough após vencer duas de suas últimas seis partidas.

De volta, treinador mira acesso rápido

Depois de disputar 129 partidas e receber três prêmios consecutivos de jogador do ano durante os quatro anos em que atuou no leste de Londres, Parker falou ao site oficial do clube sobre seu retorno: “É um momento de muito orgulho para mim assumir esta função e voltar a um clube que significa tanto para mim e para minha família.

“Havia um acolhimento, um carinho, uma sensação que provavelmente não tive em nenhum outro lugar. Algo sempre se destacava: a relação que construí com a torcida daqui. Senti imediatamente essa sintonia e esse respeito.

Publicidade Publicidade

“Acima de tudo, esta é uma oportunidade que me deixa muito empolgado. Sinto-me privilegiado e honrado por ser a pessoa que quer nos levar de volta à Premier League e ser o treinador deste clube neste momento.

Tópicos relacionados

Próximas partidas CAC Championship 14:45 WHU

“Minha energia, meu entusiasmo, minha vontade, minha paixão: tudo isso está muito vivo em mim. Foi o que senti assim que surgiu a conversa sobre essa possibilidade. É exatamente por isso que estou aqui e quero estar aqui.”

Após já ter levado Fulham, Bournemouth e Burnley ao acesso da segunda divisão, Parker também comentou suas conversas iniciais com a diretoria: “Desde minhas primeiras conversas com Karim [Virani, diretor executivo interino] e Daniel [Kretinsky, maior acionista], ficou claro que eles compartilham a visão e o desejo de levar o clube de volta à Premier League o mais rápido possível. Tenho a mesma ambição e estou muito confiante de que podemos alcançá-la.

Publicidade

“Disputei esta divisão três vezes e consegui o acesso nas três. É uma divisão difícil, não há como negar.

“Vou usar toda a minha experiência e todo o meu conhecimento para entender o que precisaremos fazer para alcançar a consistência.”

Publicidade

Diretor interino destaca escolha unânime

Ao explicar por que a diretoria recorreu ao ex-meio-campista após a derrota por 3 a 1 para o West Brom no sábado, o diretor executivo interino Karim Virani disse ao site do clube: “Ele é muito respeitado no West Ham United e em todo o futebol, e foi a escolha unânime da diretoria para ser nosso novo treinador.

“Ele tem uma experiência fantástica e uma trajetória de destaque como jogador e treinador, um histórico claro e comprovado de sucesso como treinador na Championship da EFL e um profundo conhecimento do West Ham United, de sua identidade e de nossa torcida fiel e apaixonada.

Publicidade

“Acreditamos que todos esses fatores fazem dele a pessoa certa para nos conduzir e ajudar o clube a alcançar nossos objetivos nesta temporada e nas próximas.

“Scott tem o apoio total de todos aqui e, pelas conversas que já tivemos com ele, acreditamos que representará o West Ham United e nossos torcedores de uma maneira da qual todos poderemos sentir muito orgulho.”

Publicidade

Viagem a Cardiff abre missão de recuperação

Parker comandará o West Ham pela primeira vez na noite de quarta-feira, quando a equipe viajará para enfrentar o Cardiff City em busca de uma reação imediata após a recente queda de rendimento. Conseguir um resultado positivo no sul do País de Gales será crucial para que o novo treinador tente reduzir a distância para as posições de acesso direto antes da próxima pausa para as seleções.

Enquanto isso, o clube do leste de Londres fará novos anúncios sobre integrantes da comissão técnica de Parker nos próximos dias e semanas.