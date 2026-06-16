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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Schweinsteiger pede para conversar com o zagueiro egípcio após a partida contra a Bélgica

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
B. Schweinsteiger
M. Hany
Bélgica
Egito
EUA
Alemanha

Excelente atuação do lateral-direito

Nos bastidores da partida entre Egito e Bélgica na Copa do Mundo de 2026, ocorreu um episódio marcante protagonizado pelo lendário jogador alemão Bastian Schweinsteiger, que demonstrou grande admiração por um dos jogadores dos Faraós após o término da partida.

A seleção egípcia empatou em 1 a 1 com a Bélgica na estreia das duas equipes no Grupo 7, após os Faraós apresentarem um desempenho sólido diante de uma das principais favoritas ao título do torneio.

O jornalista Mohamed El-Mahmoudi revelou, no canal “On Sport”, que Schweinsteiger acompanhou a partida de perto e ficou impressionado com o desempenho de Mohamed Hani, lateral da seleção egípcia, durante todo o jogo.

Al-Mahmoudi explicou que a lenda do futebol alemão perguntou especificamente por Mohamed Hani após a partida e demonstrou interesse em conhecê-lo após o desempenho que ele teve contra a seleção belga.

O mais interessante é que o elogio de Schweinsteiger veio apesar do gol contra marcado por Mohamed Hani em seu próprio gol durante o segundo tempo, que deu à seleção belga o gol de empate.

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Bélgica crest
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República Islâmica do Irã crest
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Segundo o que relatou El-Mahmoudi, Schweinsteiger considerou Mohamed Hani o melhor jogador da partida, após ele ter apresentado um desempenho notável tanto na defesa quanto no ataque e ter conseguido neutralizar a periculosidade de Jérémy Doku, estrela dos Diabos Vermelhos.

O elogio do ex-jogador alemão reflete o alto nível apresentado pelos jogadores da seleção egípcia no início de sua trajetória na Copa do Mundo, especialmente porque os Faraós estiveram perto de conquistar a vitória antes de a partida terminar empatada em 1 a 1.

A seleção egípcia se prepara para disputar sua próxima partida contra a Nova Zelândia, em busca da primeira vitória de sua história em Copas do Mundo e para reforçar suas chances de classificação para a fase seguinte.

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