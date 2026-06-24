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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Schweinsteiger é acusado de fazer comentários racistas contra a Costa do Marfim... Será que ele pediu desculpas?

Alemanha x Cote D'Ivoire
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As declarações que ele fez causaram grande indignação na Alemanha

Segundo uma reportagem, o ex-jogador da seleção alemã, Bastian Schweinsteiger, está enfrentando críticas severas em seu país, em decorrência das declarações que fez durante a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Fußball Mercato”, o ex-meio-campista do Bayern de Munique, que atualmente atua como comentarista esportivo no canal alemão ARD durante a Copa do Mundo de 2026, está sendo alvo de intenso escrutínio após ter feito comentários inadequados antes da vitória da Alemanha sobre a Costa do Marfim por 2 a 1.

Embora não haja qualquer objeção à sua análise, algumas das expressões que ele utilizou causaram indignação generalizada no país.

Ao descrever o estilo de jogo da seleção dos Elefantes, Schweinsteiger referiu-se ao “futebol africano”, descrevendo-o como “não convencional, aleatório e um pouco selvagem, e totalmente desprovido de tática”.

 O uso da palavra “selvagem” gerou grande polêmica na Alemanha, onde muitos consideraram suas declarações como tendo conotações racistas e colonialistas.

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 Apesar das críticas, Schweinsteiger não emitiu um pedido de desculpas público e não sofreu nenhuma punição por parte do canal.

 Schweinsteiger apresentou um programa ao vivo ontem à noite durante a partida entre Inglaterra e Gana (0 a 0), o que confirma que ele não foi punido por suas declarações.

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