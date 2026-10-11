Perr Schuurs está muito impressionado com Tolu Arokodare. O defensor do NEC não conseguiu impedir o atacante do Ajax de marcar, mas ainda assim deixou o gramado da Johan Cruijff ArenA com um ponto.

“Eu já esperava muito. Mas, quando a partida começou, foi até mais do que eu havia pensado antes”, disse Schuurs após o jogo em Amsterdã, em conversa com o De Telegraaf.

“Não só em termos de força, mas também de inteligência”, elogiou Schuurs sobre Tolu. “Eu sabia que ele era grande e forte, mas ele também consegue saltar muito alto. Essa combinação de altura, tempo de bola e força não se vê com frequência. Acho que ele é realmente um reforço para a Eredivisie.”

Schuurs atuou por algum tempo no Torino, da Serie A. Durante seu período na Itália, o defensor enfrentou regularmente atacantes de altíssimo nível, mas um centroavante como Tolu o jogador de Limburgo ainda não havia encontrado antes.

“Sinceramente, não. Joguei quatro anos na Eredivisie e ainda não tinha enfrentado um atacante assim. E, na Itália, também não se vê muito esse tipo. As pessoas citam o Lukaku, mas ele é um tipo de jogador diferente. Tolu quer receber a bola com mais frequência no peito ou pelo alto”, disse Schuurs, que teve uma noite difícil diante do atacante nigeriano.

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Schuurs gostou de seu retorno à ArenA. Houve até aplausos quando ele foi substituído. “Sinceramente, eu não tinha percebido que era para mim. Caso contrário, eu também teria aplaudido de volta para o público.”

“Achei que os aplausos eram para o Tolu, porque ele também foi substituído. Mas, se eram para mim, então naturalmente sou muito grato por isso”, afirmou Schuurs. “Tive anos lindos aqui. Também recebi um belo presente da associação de torcedores. Uma moldura com várias fotos e lembranças do meu tempo aqui. Isso é muito especial.”