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O ex-astro do Manchester United exige melhores contratações

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Paul Scholes, ídolo do Manchester United, acredita que seu ex-clube não vencerá a Premier League até que substitua a dupla de zaga formada por Harry Maguire e Lisandro Martínez.

O mau início de temporada do Manchester United teve continuidade no último sábado, quando o time de Michael Carrick apenas empatou por 1 a 1 com o Tottenham, que jogou com dez jogadores.

O Tottenham, que estava na lanterna da tabela antes da viagem a Old Trafford, dominou as ações do jogo por longos períodos e desperdiçou várias chances de sair na frente.

Bryan Mbeumo conseguiu abrir o placar contra o fluxo da partida a 20 minutos do fim, antes de o Tottenham ficar com dez jogadores, com a expulsão de Rodrigo Bentancur por uma cabeçada em Luke Shaw. Mesmo assim, Dominic Solanke deixou tudo igual para os Spurs nos minutos finais.

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Scholes ficou bastante decepcionado com a atuação do Manchester United e acredita que a decepcionante janela de transferências do verão já começa a prejudicar seu ex-clube.

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Scholes disse ao podcast "The Good, The Bad & The Football": "O Tottenham estava no fundo da tabela antes do jogo de sábado, e eles dominaram completamente o Manchester United".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "Metro": "Falamos muito sobre contratações, não é? A ideia é melhorar o seu time, e alguém como Elliot Anderson vai deixá-los melhores, mas não tenho certeza de que os jogadores que eles trouxeram vão deixá-los melhores".

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E prosseguiu: "Acho que eles estão bem nos setores ofensivos, mas olhe para os dois zagueiros centrais: é um setor do campo que não foi resolvido por muitos anos".

E completou: "Temos os mesmos dois zagueiros centrais há dois ou três anos, e sabemos que não vamos conseguir nada com eles. Nunca vamos vencer a Premier League com eles".

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E finalizou suas declarações: "O Manchester United precisa de uma nova linha defensiva".



