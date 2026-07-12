Schober sobre a expulsão do jogador suíço: “Nós odiamos o Messi e o futebol!”

O jornalista egípcio Ahmed Shubair gerou grande polêmica com seu comentário sobre a polêmica decisão arbitral ocorrida no confronto entre Argentina e Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de criticar duramente a decisão do árbitro português João Pinheiro, que resultou na expulsão do atacante suíço Breel Embolo após a intervenção do VAR.

Shubair escreveu em sua conta na plataforma “X”: “A Suíça ousou e empatou com a Argentina; estava fazendo uma grande partida e caminhava com firmeza rumo à vitória, antes que o árbitro e o VAR interviessem para anular o cartão amarelo que ele havia mostrado a um jogador argentino e, em seguida, atribuí-lo a Embolo como segunda advertência, fazendo com que a Suíça terminasse a partida com dez jogadores. Vocês já viram alguma vez uma injustiça arbitral desse tipo? Vocês nos fizeram odiar Messi e o futebol.”



As declarações do pai do goleiro dos Faraós, Mustafa Shubair, ocorreram após o polêmico incidente que aconteceu aos 69 minutos da partida, quando o árbitro mostrou um cartão amarelo ao argentino Leandro Paredes por ter cometido uma falta contra Empolu, antes que a sala de VAR interviesse alegando um erro na identificação do jogador punido.

Após a revisão da jogada no telão do estádio, o árbitro anulou a advertência recebida por Paredes e decidiu dar o cartão amarelo a Embolo por simulação, tornando-se o segundo cartão do atacante suíço, já que ele havia recebido uma primeira advertência no primeiro tempo, sendo expulso aos 72 minutos, quando o placar estava empatado em 1 a 1.

A decisão gerou uma ampla onda de polêmica, já que muitos consideraram que a tecnologia de vídeo normalmente não intervém em casos de segundo cartão, mas a sala do VAR baseou-se no item “erro na identificação do jogador”, que é uma das quatro situações em que o regulamento permite a intervenção da tecnologia para corrigir a decisão do árbitro.

Embora a decisão esteja em conformidade com as normas do regulamento do ponto de vista técnico, seu momento e seu impacto direto no andamento da partida geraram amplas discussões, especialmente porque a Suíça foi obrigada a terminar a partida com dez jogadores, antes que a Argentina conseguisse decidir o confronto com um placar de 3 a 1 na prorrogação, garantindo assim sua classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026.

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