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Paolo Scaroni, presidente do Milan, fala sobre o futuro da propriedade do clube: "Cardinale disse que nunca venderá o Milan. Seu projeto é de longo prazo".

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Paolo Scaroni, presidente do Milan, falou sobre o clube e seu proprietário, o americano Gerry Cardinale, durante o evento Rcs Sport Industry Talk, em Milão: "Cardinale acabou de dizer que nunca venderá o Milan, justamente porque seu projeto é de longo prazo".

"A ideia de Gerry Cardinale, que chegou ao futebol italiano após 25 anos no esporte, é criar a Milan Sport Entertainment", acrescenta Scaroni, segundo o Sportmediaset. "Ou seja, desenvolver outros esportes além do futebol em torno do Milan, promover entretenimento e comunicação e aproveitar o Milan e Milão, porque ele também dá grande importância à cidade, que é uma das cidades em ascensão na Europa, para criar, em torno disso, um atrativo para outros esportes e outras iniciativas".

Gerry Cardinale, nascido em 1967 e fundador da RedBird Capital Partners em 2014, é proprietário do Milan desde 31 de agosto de 2022. Paolo Scaroni, nascido em 1946, passou a integrar o Conselho de Administração do clube em 2017 e foi nomeado presidente executivo em 21 de julho de 2018, após a transferência da propriedade do clube para o fundo Elliott.