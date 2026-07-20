Scaloni o deixou de lado... Lautaro se pronuncia após ter sido preterido contra a Espanha

Lautaro Martínez expressou sua decepção com a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, dirigindo uma mensagem ao técnico da seleção de seu país, Lionel Scaloni.

O capitão do Inter de Milão havia sido eleito o artilheiro da Série A, título que os Nerazzurri conquistaram juntamente com a Copa da Itália.

Em seguida, marcou três gols em sete partidas pela seleção de seu país na Copa do Mundo, incluindo os gols decisivos nos minutos finais contra a Suíça nas quartas de final e contra a Inglaterra na semifinal.

No entanto, Lautaro foi obrigado a assistir à final inteira do banco de reservas, já que não participou da derrota por 1 a 0 para a Espanha, partida em que sua equipe não conseguiu chutar a gol até o final da prorrogação.

Lautaro Martínez quebrou o silêncio com uma postagem no Instagram esta noite, escrevendo: “Demos o nosso melhor para conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, mas desta vez não estava escrito para nós. Tenho muito orgulho de ser argentino”.

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Ele fez o que pareceu ser uma alusão à decisão do técnico Lionel Scaloni de deixá-lo de fora da final, dizendo: “Eu gostaria de ter ajudado a equipe em campo, mas tudo bem”.

E acrescentou: “Obrigado a todos que nos apoiaram durante este torneio, que viajaram quilômetro após quilômetro para estar perto de nós, e a todos que nos torceram de todos os cantos do nosso país”.

Lautaro Martínez havia sido titular nas quatro primeiras partidas da Copa do Mundo, mas depois perdeu a vaga para Julián Álvarez.

A decisão de usar a última substituição na prorrogação para colocar o zagueiro Marco Sinisi em campo, deixando o atacante do Inter no banco durante toda a partida, foi uma das escolhas mais criticadas pelo técnico Scaloni na mídia argentina.

O capitão do Inter marcou 40 gols e deu 13 assistências em 84 partidas pela seleção argentina, além de ter conquistado a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América em 2021 e 2024.

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