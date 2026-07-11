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Hussein Hamdy

Traduzido por

Scaloni: Muitas pessoas sonham com a derrota da Argentina... e a arbitragem não nos favoreceu contra o Egito

L. Scaloni
L. Messi
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Adeus, Messi

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que há muitas pessoas que querem que os “dançarinos do tango” sejam derrotados durante a Copa do Mundo de 2026.

Scaloni disse, durante a coletiva de imprensa sobre a partida contra a Suíça: “A seleção espanhola mereceu a vitória, mas também passou por dificuldades, e acredito que a França impôs sua autoridade e provou que possui um nível altíssimo. Da nossa parte, estamos passando por um bom momento, independentemente do que aconteceu na partida contra Cabo Verde, e há uma vantagem clara para nós em relação à Copa do Mundo no Catar: essa equipe agora conta com a experiência de ter conquistado o título mundial, e isso é um sinal claro de que os jogadores não sentem o peso da responsabilidade nem as pressões”.

O técnico elogiou ainda mais o capitão da equipe, Lionel Messi, destacando suas habilidades excepcionais, e disse: “Leo sempre corre praticamente da mesma maneira nas partidas; não se trata de ele correr mais ou menos, mas de ter se tornado muito mais decisivo. Acredito que a equipe o ajude bastante, mas, no aspecto físico, ele passou por um excelente programa de preparação que lhe proporcionou os resultados desejados”,

e acrescentou: “É totalmente claro que Messi dá tudo de si, e quando sente que pode criar perigo na área adversária, ele se transforma em uma máquina. Isso não me surpreende, mas talvez surpreenda quem não o conhece. Enquanto tiver vontade e motivação, ele continuará sendo o melhor jogador, e nós, que o conhecemos e o vemos treinar diariamente, percebemos a magnitude de suas habilidades. Ver o que ele fazia aos 23 anos, sob o comando de Guardiola no Barcelona, é algo difícil de explicar e interpretar, e acredito que ele continuará sendo o melhor enquanto quiser”.

Scaloni voltou a falar sobre a seleção da Espanha, dizendo: “O desempenho da Espanha vem evoluindo a cada partida, e eles fizeram um bom jogo contra a Bélgica. Embora as condições atuais não estejam a favor deles — devido ao gramado seco, que dificulta a velocidade da bola, e ao calor intenso das partidas disputadas às 14h —, eles mantêm sua identidade e seu estilo, e agora os espera um teste verdadeiro e difícil que colocará ambas as seleções em seus devidos lugares. A Espanha é uma equipe temível e assustadora, e não é preciso que eu confirme isso.”

O técnico argentino também falou sobre o confronto anterior contra a seleção do Egito, descrevendo-o como uma experiência única, e disse: “Não sei em que categoria posso classificar aquele jogo, pois não é preciso vencer para vivenciar esse tipo de atmosfera. Todas as pessoas com quem conversei sentiram o mesmo: uma emoção e sentimentos intensos que não dão para descrever. Todos sabemos que este Mundial parece ser o último de Leo Messi, e foi algo incrível.”

Sobre a evolução do desempenho da equipe e suas quedas em alguns momentos, Scaloni explicou sua visão da situação, dizendo: “Acho que a equipe está indo muito bem, independentemente de alguns pequenos detalhes técnicos. Estamos criando oportunidades e construindo jogadas, e é natural que enfrentemos dificuldades crescentes, especialmente porque o adversário está disputando contra nós a partida de sua vida, o que representa o dobro da dificuldade para nós. Não é sempre possível jogar com a mesma alta qualidade que demonstramos no Catar; é muito difícil jogar dessa maneira o tempo todo”.

Scaloni respondeu com veemência às notícias que falam de favoritismo da arbitragem, dizendo: “Desde 1986 vêm repetindo que os árbitros nos favorecem; essa conversa não é novidade. A Argentina é uma das seleções que sempre traz emoção ao torneio e, sim, há muitas pessoas que não querem que a Argentina conquiste o título, e isso é natural. Talvez haja um número muito maior de pessoas que não desejam nossa vitória, mas nossos jogadores usam isso como uma espécie de rebeldia positiva e de revolta”.

E continuou: “Insisto que, com a tecnologia de vídeo, ficou muito difícil receber ajuda da arbitragem. Por exemplo, Lisandro Martínez levou uma pisada no pé e a posse de bola não mudou; mesmo assim, o gol foi anulado. Com a disseminação das redes sociais, tudo é ampliado e exagerado, mas não há nenhum tipo de favoritismo ou favorecimento, e hoje é impossível para os árbitros favorecer qualquer uma das partes”.

Scaloni encerrou sua fala comentando sobre estar prestes a bater o recorde de maior número de vitórias de um técnico na Copa do Mundo, dizendo: “Eu não sabia desse número, sabia que tinha sete vitórias e presumo que Carlos Bilardo esteja à minha frente. A verdade é que essa comparação me deixa um pouco desconfortável. Se estamos conquistando vitórias, isso significa que estamos avançando, e isso é um grande orgulho para mim por continuar neste cargo e nesta função.”

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