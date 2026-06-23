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Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Scaloni: Messi se sacrifica para salvar a Argentina... e a escalação dessa dupla vai ser nossa ruína

L. Scaloni
L. Messi
J. Alvarez
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Leo voa pelos céus

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que Lionel Messi demonstrou grande dedicação durante a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Scaloni elogiou o desempenho de Messi após a partida, especialmente depois que ele assumiu a liderança na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 18 gols, superando o recorde anterior do alemão Miroslav Klose, que marcou 16 gols.

Scaloni disse, na coletiva de imprensa após a partida: “O desempenho de Leo... Acho que, mesmo hoje, quando a equipe estava com dificuldades sem a posse de bola, Messi se sacrificou muito e recuperou a bola na jogada do gol; ficou claro que ele estava empenhado. Há um motivo para isso. O que a presença dele faz é incrível. Não sei o que mais posso dizer. Não sei se isso é suficiente”.

E acrescentou: “Estou feliz com o desempenho do Leo, principalmente porque ele voltou a marcar, e também estou feliz com o desempenho da equipe. Acho que a equipe sabe como se esforçar quando é necessário. Hoje, em alguns momentos, o adversário não nos colocou sob pressão real, mas não estávamos com a posse de bola. Sofremos, mas sabemos como lutar. E isso é mérito da equipe, mesmo que fosse possível ter um desempenho melhor. A vantagem dessa equipe é que ela sabe o que fazer e em que momento.”

Scaloni falou sobre o pênalti que Messi perdeu aos oito minutos, dizendo: “Sem dúvida, isso foi um golpe, mas a equipe já havia feito duas ou três jogadas muito boas até aquele momento. A jogada do pênalti foi excelente, e ter convertido em gol teria sido ótimo. Acho que sentimos um pouco que a partida teria sido diferente se tivéssemos marcado aquele gol, mas a equipe se recuperou mais uma vez. Depois do pênalti, ela fez três ou quatro jogadas importantes. Quando o Leo brilha, todos brilham, e isso também é mérito da equipe.”

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O técnico argentino explicou o que aconteceu durante o intervalo para hidratação e disse: “Dissemos aos jogadores que havia aspectos que precisavam ser melhorados e que, quando tínhamos paciência para circular a bola de um lado para o outro, encontrávamos espaços. Não havia motivo para pressa. Nas duas ou três vezes em que colocamos jogadores em profundidade, criamos oportunidades de gol”.

Scaloni comentou sobre sua reação após o segundo gol de Messi, explicando: “Minha reação foi a mesma de sempre, com a sensação de que a partida estava decidida, pois era complicada. Aquele gol nos deu a tranquilidade de que precisávamos pouco antes do fim”.

Scaloni considerou que a torcida argentina está entusiasmada com a maneira como a equipe compete e se diverte jogando, mas se recusou a considerar a seleção de seu país a principal favorita ao título, dizendo: “Há um grande número de seleções capazes de conquistar a Copa do Mundo. Há sete ou oito seleções que vão disputar com força”.

E acrescentou: “A Copa do Mundo não se decide pelos favoritos ou pelos nomes dos jogadores que cada seleção possui. Há muitos fatores que influenciam, como o aspecto psicológico e físico. Há um grande número de seleções fortes e, no final, uma das grandes seleções vai vencer. Estaremos na disputa, mas será difícil para todos”.

Scaloni também respondeu a uma pergunta sobre a possibilidade de escalar Lautaro Martínez e Julián Álvarez juntos ao lado de Messi, e disse: “Ficaria muito feliz em escalar Lautaro, Julián e Messi juntos. Gosto de todos eles. Leo precisa jogar, porque sou eu quem decide isso. Não é fácil escalar os dois juntos. Se perdermos o equilíbrio, podemos nos tornar uma equipe frágil. E isso não é o que queremos. É claro que gostaria de vê-los jogando, mas o bem da equipe vem em primeiro lugar. E eles entendem isso e lidam com a situação da melhor maneira possível.”

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