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Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina, comentou a renovação de seu contrato com a Argentina, até o ano de 2030.

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O jornal Sport publicou as declarações de Scaloni, que agradeceu à Federação Argentina e expressou seu entusiasmo em dar continuidade ao projeto.

Scaloni afirmou: "Estou muito feliz. Eles fizeram um grande esforço para concretizar este acordo. E apesar de não serem tempos fáceis para os membros da minha família, isso me proporciona uma enorme sensação de satisfação".

E prosseguiu: "Com toda a sinceridade. Era o que todos nós queríamos desde o início. Estamos como no primeiro dia, com o mesmo entusiasmo e o mesmo desejo de sempre, caso contrário não seria possível eu estar aqui".

Ele ressaltou: "Trabalhar neste cargo exige fazê-lo com toda a energia e vitalidade. E, após consultar as pessoas próximas a mim, decidimos que continuar era a melhor opção".

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Scaloni acrescentou: "A Federação Argentina e seu presidente fizeram um grande esforço. E, a partir de agora, começa uma etapa importante em nossa trajetória, durante a qual daremos oportunidade aos jovens jogadores que aguardam sua vez".

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E destacou: "Precisamos ter paciência com esses jogadores, pois eles possuem um enorme potencial, mas talvez ainda não tenham chegado ao nível que nos ofereceram Lionel Messi, Ángel Di María e Otamendi".

O técnico da Argentina enfatizou: "A partir de agora, esses jogadores precisam da compreensão de todos. Tenho o mesmo entusiasmo e o mesmo desejo que tinha no primeiro dia".

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O treinador Scaloni também mencionou Lionel Messi, com quem não poderá contar na próxima etapa, após sua aposentadoria da seleção, reconhecendo que se trata de um jogador insubstituível.

Scaloni disse: "Messi é insubstituível, e não há como contornar isso e tentar jogar da mesma maneira sem ele, isso não é possível. Sua influência não se limitava ao que ele oferecia dentro de campo, mas se estendia também ao que ele criava ao seu redor".

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E ressaltou: "Agora vamos tentar seguir em frente sem ele, mantendo um estilo de jogo semelhante e buscando outras alternativas. É difícil montar uma convocação para a seleção na ausência dele, mas todos nós teremos que nos acostumar a isso. E nossa tarefa será jogar da mesma maneira sem ele".

Lionel Scaloni não revelou a identidade do jogador que vestirá a camisa número 10, usada pelo ex-craque do Barcelona, no próximo período.

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A esse respeito, ele disse: "Não pensamos em qual jogador vamos dar esse número até que isso se torne obrigatório, e, quando chegar o momento, veremos a quem vamos dá-lo. Isso não me preocupa e não vejo como algo importante. Quando tomarmos a decisão, esperamos que a escolha seja definitiva, e que não entreguemos a camisa número 10 a todos os jogadores. Quando decidirmos, esperamos que fique nas mãos de um jogador que possa mantê-la. Essa é a ideia".

De acordo com o que foi publicado pela imprensa argentina, o novo acordo entre Scaloni e a seleção inclui um contrato dividido em duas etapas, no formato dois anos + dois anos.

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A primeira etapa se estende pelos próximos dois anos, com foco na Copa América 2027, e inclui a possibilidade de encerramento antecipado do contrato, caso o treinador sinta que não possui mais a motivação ou a energia necessárias para continuar.

Já a segunda etapa estenderá o contrato por mais dois anos, com o objetivo de chegar à próxima Copa do Mundo.

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No âmbito da comissão técnica, a mudança mais notável é a ausência de Walter Samuel, que decidiu buscar uma nova experiência profissional, como treinador na Europa. Fora isso, a comissão técnica manterá sua formação habitual, que inclui Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli e Matías Manna.