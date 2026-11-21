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O FC Utrecht sofreu uma derrota especialmente dolorosa na Eredivisie na noite de sábado. A equipe do técnico Anthony Correia perdeu em casa por 3 a 2 para o SC Cambuur, que frustrou a reação do Utrecht nos minutos finais. A partida no Stadion Galgenwaard também ficou paralisada por meia hora no primeiro tempo devido a fogos de artifício no gramado.

Correia não pôde contar com o lesionado Ángel Alarcón diante da equipe da Frísia, enquanto Niklas Vesterlund também ficou de fora de última hora. Siebe Horemans assumiu a posição deste último.

Aos sete minutos, o Stadion Galgenwaard parou para lembrar a morte de Jimi Groeneveld, torcedor de sete anos do FC Utrecht. Cantos emocionantes vieram da Bunnikside, mas, alguns minutos depois, a situação se complicou quando uma bomba de fumaça foi lançada no gramado daquele mesmo setor.

O árbitro Allard Lindhout paralisou temporariamente a partida, e teve início uma busca pelo responsável. Depois que o torcedor foi encontrado, a prefeita Sharon Dijksma e a KNVB decidiram que o jogo poderia ser retomado após uma interrupção de cerca de meia hora.

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O FC Utrecht pouco impressionou após a retomada e saiu atrás no placar na metade do primeiro tempo. Nicolas Binder abriu o placar para o Cambuur aos 25 minutos, e Devid Bouah quase marcou o segundo pouco depois.

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Os visitantes acertaram a parte externa da trave logo depois, enquanto Rafik El Arguioui, justamente emprestado pelo FC Utrecht, quase fez o 2 a 0 com um chute de longe. O time da casa conseguiu apenas uma finalização no alvo antes do intervalo e foi para o vestiário sob fortes vaias.

Correia colocou Arthur Zagré e Davy van den Berg em campo, e o FC Utrecht passou a tomar mais a iniciativa. Ainda assim, foram novamente os visitantes que marcaram: aos 55 minutos, Ilyes Hamache concluiu um contra-ataque após Zagré perder a bola.

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Desta vez, a resposta do FC Utrecht não demorou. Após uma hora de jogo, Artem Stepanov, com assistência do relógio, mandou a bola para as redes e diminuiu a diferença. Em seguida, o reserva Adrian Blake parou no goleiro Thijs Jansen.

Com nove minutos restantes, o FC Utrecht parecia a caminho de conseguir um resultado. O reserva Van Duijn empatou aos 81 minutos, completando a recuperação do time da casa após estar dois gols atrás.

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A alegria no Stadion Galgenwaard, porém, durou muito pouco: em outro contra-ataque, Morgan Costarelli recolocou o Cambuur à frente menos de dois minutos depois.

O FC Utrecht não conseguiu se recuperar desse golpe e terminou de mãos vazias, enquanto o recém-promovido levou três pontos conquistados com muito mérito para Leeuwarden. Com isso, aumenta ainda mais a pressão sobre Correia, cujo FC Utrecht está apenas um pouco acima da zona de rebaixamento. O Cambuur sobe para uma impressionante oitava posição.