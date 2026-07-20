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Rian Rosendaal

Traduzido por

Sauer chega a um acordo verbal; sua saída do Feyenoord está um passo mais perto

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Feyenoord

Leo Sauer chegou a um acordo verbal com o TSG Hoffenheim, segundo informou a Sky Deutschland nesta segunda-feira. O clube alemão está negociando com o Feyenoord sobre a transferência e já preparou um contrato para o ponta-ataque válido até meados de 2031.

No entanto, o Hoffenheim ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a contratação de Sauer. Adam Daghim (Red Bull Salzburg) também é um dos principais candidatos para o clube da Bundesliga.

Sauer já teve algumas conversas com a comissão técnica do Hoffenheim e está no topo da lista. O mesmo vale para Daghim, com quem, segundo relatos, também foi alcançado um acordo verbal.

O Hoffenheim disputará a Liga Europa na próxima temporada e pretende iniciar essa aventura com um elenco forte. Sauer e Daghim são opções para reforçar o ataque do time do técnico Christian Ilzer.

O FR12.nl informou no último fim de semana que o Hoffenheim havia apresentado uma oferta melhorada ao Feyenoord por Sauer. Agora resta aguardar se um acordo definitivo será alcançado entre os dois clubes.

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O próprio Sauer está otimista em relação a uma transferência para a Alemanha. O jogador da seleção eslovaca vê o Hoffenheim como um próximo passo atraente em sua carreira, em parte porque o clube lhe oferece a perspectiva de mais tempo de jogo regular na Bundesliga.

Ainda não se sabe qual será o valor que o Feyenoord receberá por uma eventual transferência de Sauer. No Transfermarkt, o valor do ponta é estimado em sete milhões de euros.

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