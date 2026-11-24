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Luis Enrique relembrou com carinho a temporada 2011-12, quando comandou a Roma, e alertou o Paris Saint-Germain para o adversário destemido que encontrará sob o comando de Gian Piero Gasperini na Champions League. O técnico do PSG também recordou os confrontos com Gasperini na Serie A e destacou como o estilo agressivo da Roma colocará os atuais campeões à prova.

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Luis Enrique alerta PSG para Roma destemida

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, alertou seus jogadores para um desafio tático incomum e exigente quando a Roma visitar o Parque dos Príncipes pela Champions League. Apesar de ocupar o 20º lugar na tabela da fase de liga, o time de Gian Piero Gasperini chega a Paris após marcar 19 gols nos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 5 a 1 sobre o Parma, com quatro gols de Donyell Malen.

"Será uma partida muito diferente daquelas a que estamos acostumados. Será complicada porque eles defendem de uma maneira particular", disse Luis Enrique à PSGTV. "Eles perderam para o Real Madrid (3 a 4) depois de abrir dois gols de vantagem, e aconteceu o mesmo contra o Manchester United (3 a 2). É um time que joga sem medo, então será muito difícil vencer."

Boas lembranças da passagem por Roma em 2011-12

A partida reúne Luis Enrique à Roma, clube onde assumiu seu primeiro trabalho como técnico de uma equipe principal em junho de 2011, depois de treinar o Barcelona B. Embora sua única temporada na capital italiana tenha incluído uma eliminação para o Slovan Bratislava na Liga Europa e terminado com sua saída após não conseguir a classificação para competições europeias, o espanhol falou com carinho da experiência.

"Já se passaram 15 anos. Foi muito especial para mim. Tenho boas lembranças do meu ano em Roma", disse Luis Enrique. "É uma sensação maravilhosa toda vez que tenho a oportunidade de visitar Roma, é magnífico. As coisas podem ser melhores ou piores, mas a vida é assim. É preciso aceitar. Tenho lembranças muito positivas de lá."

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Reencontro com Gasperini

Luis Enrique também expressou grande admiração pelo técnico da Roma, Gasperini, ao recordar o período em que ambos trabalharam na Itália e Gasperini comandou brevemente a Inter de Milão na temporada 2011-12. Ele elogiou a identidade tática própria do experiente italiano antes do duelo entre os dois técnicos em Paris.

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"Ele é um técnico muito experiente, de quem gosto muito. Seus times têm uma identidade e um estilo de jogo muito claros, bem diferentes do que estamos acostumados a enfrentar", explicou Luis Enrique. "Quando eu estava na Roma, ele estava na Inter, e as coisas não terminaram bem para ele. Mas mostrou seu nível. É um técnico de primeira linha, e ver os times de Gasperini é motivador para mim como técnico."

Sequências históricas em competições europeias em jogo

O PSG chega à partida invicto há 14 jogos na Champions League, igualando o recorde francês estabelecido pelo Lyon entre 2004 e 2006. O time também não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos em casa contra adversários italianos em competições europeias.

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Uma vitória contra a Roma, que sofreu gols em 33 jogos consecutivos fora de casa na Champions League, daria a Luis Enrique cinco vitórias seguidas em fases de grupos de competições europeias pela primeira vez na carreira.