"Sarina Wiegman poderia começar a trabalhar no Ajax agora mesmo! Ela sabe comandar uma equipe como ninguém."

Segundo Corina Dekker (42), treinadora principal da equipe feminina do FC Twente, Sarina Wiegman “poderia começar a trabalhar imediatamente” no Ajax, como ela declarou ao Algemeen Dagblad.

O motivo da entrevista é a nomeação de Marie-Louise Eta, de 34 anos, que terminará a temporada como treinadora principal do 1. FC Union Berlin. Com isso, ela se torna a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de um clube de uma liga de primeira divisão.

Isso é corajoso, considera Dekker. “Porque há muitas opiniões sobre as mulheres no futebol”, observa ela. “Não deveria importar se quem está à frente do grupo é um homem ou uma mulher. O gênero não determina a qualidade. Trata-se puramente de conhecimento, formação e conteúdo. Não de se você tem ou não algo entre as pernas.”

Ela traz à tona uma comparação com José Mourinho. “Ele praticamente ganhou mais dinheiro com todas as vezes que foi demitido. E, mesmo assim, os clubes continuam contratando-o. Mas isso nunca é motivo de discussão.”

Pela primeira vez, a Bundesliga terá, portanto, uma treinadora principal. Dekker, no entanto, não espera que isso aconteça rapidamente na Eredivisie. Segundo ela, a Holanda ainda está muito atrasada nesse aspecto.

“Ainda não estamos prontos para isso. Aqui ainda há um estigma muito grande. Isso também se deve ao fato de que a torcida tem uma influência enorme sobre tudo o que acontece no futebol”, afirma Dekker, que é uma das seis mulheres holandesas autorizadas a treinar uma organização de futebol profissional.

“Veja as qualidades de Sarina Wiegman. Ela é uma treinadora competente. Ganhou mais títulos do que o treinador de futebol médio do sexo masculino. Mas é descartada de antemão, porque primeiro precisa provar seu valor em uma equipe masculina.”

Segundo ela, essa lógica está errada. “O futebol é igual em todo lugar, com as mesmas regras. O que importa é: você consegue controlar o grupo? Consegue fazer com que joguem de acordo com a sua visão de jogo? Então, não importa se você é homem ou mulher. Wiegman poderia começar a trabalhar no Ajax agora mesmo. Ela sabe comandar e formar uma equipe como ninguém. Então, por que ela não seria capaz? Mas essa pergunta nunca é feita. É sempre: por que ela seria capaz?”