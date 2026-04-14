Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ISLAFP
Lars Capiau

Traduzido por

"Sarina Wiegman poderia começar a trabalhar no Ajax agora mesmo! Ela sabe comandar uma equipe como ninguém."

Ajax
S. Wiegman

Segundo Corina Dekker (42), treinadora principal da equipe feminina do FC Twente, Sarina Wiegman “poderia começar a trabalhar imediatamente” no Ajax, como ela declarou ao Algemeen Dagblad. 

O motivo da entrevista é a nomeação de Marie-Louise Eta, de 34 anos, que terminará a temporada como treinadora principal do 1. FC Union Berlin. Com isso, ela se torna a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de um clube de uma liga de primeira divisão.

Isso é corajoso, considera Dekker. “Porque há muitas opiniões sobre as mulheres no futebol”, observa ela. “Não deveria importar se quem está à frente do grupo é um homem ou uma mulher. O gênero não determina a qualidade. Trata-se puramente de conhecimento, formação e conteúdo. Não de se você tem ou não algo entre as pernas.”

Ela traz à tona uma comparação com José Mourinho. “Ele praticamente ganhou mais dinheiro com todas as vezes que foi demitido. E, mesmo assim, os clubes continuam contratando-o. Mas isso nunca é motivo de discussão.”

Pela primeira vez, a Bundesliga terá, portanto, uma treinadora principal. Dekker, no entanto, não espera que isso aconteça rapidamente na Eredivisie. Segundo ela, a Holanda ainda está muito atrasada nesse aspecto.

Eredivisie
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
Ajax crest
Ajax
AJX

“Ainda não estamos prontos para isso. Aqui ainda há um estigma muito grande. Isso também se deve ao fato de que a torcida tem uma influência enorme sobre tudo o que acontece no futebol”, afirma Dekker, que é uma das seis mulheres holandesas autorizadas a treinar uma organização de futebol profissional.

“Veja as qualidades de Sarina Wiegman. Ela é uma treinadora competente. Ganhou mais títulos do que o treinador de futebol médio do sexo masculino. Mas é descartada de antemão, porque primeiro precisa provar seu valor em uma equipe masculina.”

Segundo ela, essa lógica está errada. “O futebol é igual em todo lugar, com as mesmas regras. O que importa é: você consegue controlar o grupo? Consegue fazer com que joguem de acordo com a sua visão de jogo? Então, não importa se você é homem ou mulher. Wiegman poderia começar a trabalhar no Ajax agora mesmo. Ela sabe comandar e formar uma equipe como ninguém. Então, por que ela não seria capaz? Mas essa pergunta nunca é feita. É sempre: por que ela seria capaz?”

Publicidade