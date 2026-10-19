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FRANCE-JUSTICE-CRIME-TRIALAFP
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Saque e vandalismo na loja do Olympique de Marseille: comunicado furioso confirma a tragédia

Olympique de Marseille
França

Nem ele escapou do caos na França

O futebol não ficou imune à onda de caos generalizado que atinge a França, depois que o Olympique de Marселha anunciou que sua loja oficial na tradicional rua La Canebière foi saqueada e totalmente vandalizada durante os distúrbios do fim de semana.

Em comunicado oficial em tom duro divulgado pelo Olympique de Marselha, nesta segunda-feira, o clube condenou com as mais severas palavras os atos de violência e vandalismo que tiveram como alvo sua loja principal na mais famosa rua histórica da cidade, administrada pela empresa de roupas esportivas Puma, manifestando total solidariedade ao seu parceiro comercial.

O clube francês afirmou, em seu comunicado, que os acontecimentos causaram graves danos materiais que o obrigaram a fechar temporariamente a loja ao público, indicando que seus torcedores podem se dirigir às demais lojas oficiais da cidade, e que serão avisados assim que for permitida a reabertura da loja saqueada.

Esse episódio ocorre em meio a uma das piores ondas de distúrbios que a França vive em anos, quando os protestos do fim de semana contra a alta dos preços e a deterioração dos serviços públicos se transformaram em atos de violência e saques generalizados, que resultaram na prisão de milhares de pessoas e no vandalismo de dezenas de lojas.

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Diante do aumento da violência, as autoridades de Marselha impuseram uma proibição total a aglomerações e manifestações em toda a cidade na segunda-feira, que entrou em vigor do meio-dia até as 20h no horário de Greenwich, numa tentativa de conter o caos.



No aspecto esportivo, o Marselha também vive uma situação difícil, ocupando a nona colocação no Campeonato Francês após apenas sete rodadas, e se prepara para voltar ao cenário europeu na quinta-feira, quando visita o Sturm Graz, da Áustria, pela Liga Europa, enquanto sua loja mais famosa permanece fechada e sua cidade está em chamas.


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