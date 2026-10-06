São Paulo entra na mira da Fifa e pode sofrer perda de pontos no Brasileirão

O São Paulo corre o risco de perder pontos no Campeonato Brasileiro caso não quite uma dívida com os agentes de Giuliano Galoppo e permaneça sob transfer ban da Fifa. Segundo o ge, a punição foi aplicada na última sexta-feira e está relacionada a um débito de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão).

A permanência do transfer ban por si só não resulta automaticamente na perda de pontos. No entanto, a decisão da Fifa que puniu o São Paulo prevê a possibilidade de dedução de até seis pontos caso a dívida não seja paga dentro do prazo estabelecido.

O Código Disciplinar da Fifa permite o agravamento das sanções em casos de descumprimento persistente de decisões, reincidência ou infrações consideradas graves. Entre as medidas previstas estão a manutenção da proibição de registros, a perda de pontos e, em situações mais severas, até o rebaixamento.

O histórico recente do São Paulo aumenta a preocupação. Este é o segundo transfer ban sofrido pelo clube em 2026. O primeiro ocorreu por causa de um atraso no pagamento à Lazio pela contratação de Marcos Antônio e foi encerrado após a quitação da dívida, em agosto.

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A nova punição, portanto, coloca pressão sobre a diretoria para resolver a pendência com os representantes de Galoppo dentro do período determinado pela entidade.

O prazo de 60 dias termina em 2 de dezembro, justamente na data da última rodada do Brasileirão. Caso o débito não seja quitado, a decisão prevê a possibilidade de perda de até seis pontos.

A diretoria tricolor, porém, está confiante de que conseguirá resolver a situação ainda nesta semana. O clube entende que possui condições para realizar o pagamento e trabalha com fatores que podem facilitar a operação.

Um deles é o fato de o transfer ban ter sido aplicado fora de uma janela de transferências, evitando que o clube precise conciliar a dívida com compromissos relacionados à contratação de jogadores. Além disso, o São Paulo tem um acordo com a Ticketmaster que prevê um adiantamento de R$ 110 milhões em até 45 dias, o que pode ajudar a aliviar o fluxo de caixa.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos. Em um cenário hipotético de perda dos seis pontos nesta rodada, o Tricolor cairia para a 16ª posição, ficando apenas um ponto acima do Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.