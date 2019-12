São Paulo, Barcelona e Bayern se enfrentam na Legends Cup 2019: saiba tudo sobre o torneio no Morumbi

Grandes ex-jogadores se reunem em São Paulo para disputar o torneio amistoso

O vai reunir ex-jogadores do clube para disputar a "Legends Cup", no domingo (15). Além do tricolor paulista também vão participar do torneio , de Munique e .

O tricolor vai usar o torneio como forma de comemoração para seu novo projeto "Legends", um time formado por ex-craques que ajudaram a escrever a vitorioso história do clube.

Além disso, também serviu para anunciar a intenção de lançar uma associação para ajudar ex-jogadores do time que estejam passando por dificuldades financeiras.

O QUE É A LEGENDS CUP?

O torneio reúne ex-jogadores para a disputa de um quadrangular, depois, os melhores se enfrentam na final e outros dois disputam o terceiro lugar. Os jogos têm duração de 25 minutos cada. Vão ser mais de 50 jogadores que atuaram nas quatro equipes participantes.

QUANDO É?

Os jogos vão acontecer no domingo, 15 de dezembro, no Estádio do Morumbi. Os ingressos estão à vendo no site, os preços variam de R$ 50 a R$350.

QUEM SÃO OS JOGADORES QUE VÃO PARTICIPAR?

Cada uma das equipes reuniu ex-jogadores de sua história para montar um time, são eles:

Pelo São Paulo: Cafu, Dagoberto, Denilson, Lugano, Mineiro, Josué, Richarlyson, Cicinho, Júnior, Aloísio Chulapa, Silas, Careca, Zetti, Roger, Fabão, Alex Silva, Jorge Wagner, Souza, Falcão, Muller, Leandro Guerreiro e Ronaldão. Muricy Ramalho será o técnico.

Pelo Barcelona: Javier Saviola, Edmilson, Belletti, Sonny Anderson, Juan Pablo Sorín, Sergi Barjuan, Nadal, Dehu, Angoy, Litmanen, Ludovic Giuly, Giovanni, Simão Sabrosa, Gaizka, Goicoechea, Arnau, Deco e Xavier Sánchez Jara. Ferrer será o técnico.

Pelo Bayern de Munique: Klose, Luca Toni, Zé Roberto, Paulo Sérgio, Van Buyten, Elber, Demichelis, Starke, Butt, Lúcio, Sammy Kuffour, Hans Pflügler, Sternkopf, Witeczek, Misimovic, Ivic Olic, Markus Schupp, Andreas Ottl e Bernardo. Augenthaler será o técnico.

Pelo Borussia Dortmund: Amoroso, Ewerthon, Tinga, Riedle, Koller, Júlio César, Roman Weidenfeller, Evanilson, Dedê, Patrick Owomoyela, Mohamed Zidan, Jorg Heinrich, Miroslav Stević, Mladen Petric, Kringe, Barrios e Oliver Kirch. Jörg Heinrich será o técnico.

JOGOS

14h: São Paulo x Bayern de Munique (Jogo 1)

15h: Barcelona x Borussia Dortmund (Jogo 2)

16h: Disputa do 3º lugar

17h: Final

ONDE ASSISTIR?

Todos os jogos vão ser transmitidos pelo canal pago SporTV2.