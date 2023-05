São Paulo x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam na tarde deste domingo (21), às 15h (de Brasília), no CT Marcelo Gouvea, em Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Após empatar no jogo passado, o São Paulo conseguiu subir para o oitavo lugar, com 16 pontos. Já o Athletico-PR vem de vitória e goi para a 12ª posição, com 10 pontos.

Prováveis escalações

São Paulo: Carla, Vivian, Mica, Dani, Ingrid, Duda, Fernanda, Maressa, Mariana, Tamires e Ariel.

Athletico-PR: Thais, Thayslane, Nat, Hilary, Paloma, Rafinha, Thais, Nay, Dedê, Camila Pini e Veronica.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?