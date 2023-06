São Luiz x Juventude ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Gaúcho sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sexta rodada do torneio estadual; veja como acompanhar

São Luiz e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 15h (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Terceiro colocado do Grupo A, o São Luiz tem duas vitórias, um empate e duas derrotas no Gauchão sub-20. Com seis pontos a mais, na primeira colocação, está o Juventude, invicto, com quatro vitórias e um empate conquistados até aqui.

Prováveis escalações

São Luiz: Renan; Erick, Caetano, Miguel, Diego, Danilo Palanicki, Kaique, Matheus, Ricardo, Eduardo.

Juventude: Pedro; Fe;ipe, Abner, Maiquel, Clebio, Cauê, Thomas Gomez, Matheus, Vitor, Luiz e Davi.

Desfalques

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?