São José x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela primeira rodada; veja como acompanhar na internet

São José e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Martins Pereira, primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Liderando o seu grupo no Brasileirão sub-20, o Palmeiras agora divide as atenções com o Campeonato Paulista. Já o São José faz a sua estreia em partidas oficiais na temporada de 2023, já que a equipe não disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Prováveis escalações

São José: A confirmar.

Palmeiras: Wanderson, João, Leonardo, Pedro Lima, Ian, Thalys, Michel, Gilberto, Allan, Daniel, Kevin.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?