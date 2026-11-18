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Foi na Vila Belmiro que o sonho começou, e em Madri ele se tornou uma das estrelas do futebol mundial. Agora, o Santos quer recuperar sua cria, mas o Real Madrid fechou a porta cedo, e a mensagem foi clara: Rodrygo não está à venda nem disponível para empréstimo.

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O Santos sonha com o retorno de uma de suas crias favoritas. O clube brasileiro fez um contato preliminar e informal com o Real Madrid para pedir o empréstimo do ponta brasileiro Rodrygo Goes durante o primeiro semestre de 2027.

O jornal espanhol "Sport" confirmou que o Santos deseja contar com Rodrygo por empréstimo assim que ele receber a liberação médica para voltar aos gramados, na tentativa de aproveitá-lo durante o Campeonato Estadual e reviver as lembranças de seus primeiros momentos de brilho com a camisa do clube.

No entanto, o Real Madrid, apesar de valorizar a relação histórica entre os dois clubes, não pretende abrir mão do jogador em hipótese alguma. Pelo contrário, aguarda ansiosamente o seu retorno para reforçar as opções ofensivas no próximo período.

Rodrygo foi formado em uma das categorias de base mais tradicionais do futebol mundial, assim como Pelé, Neymar e Philippe Coutinho. Cresceu no berço dos talentos brasileiros e iniciou a carreira no Santos antes de se transferir para o Real Madrid.

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Mesmo assim, ele nunca perdeu o vínculo com o clube que o revelou. O camisa 11 do Real Madrid sempre demonstrou lealdade ao escudo, à Vila Belmiro e à história do clube em que cresceu, e fez questão de acompanhar os jogos em casa sempre que as circunstâncias permitiram.

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Rodrygo tem um carinho especial pelos dois clubes. Inclusive, nesta reta final de sua recuperação, ele treina no CT Rei Pelé com a autorização do Real Madrid, uma medida que reflete a grande confiança entre as partes e a forte ligação que o une ao clube de sua infância.

O jogador da seleção brasileira entra agora na fase final da reabilitação após a grave lesão no joelho sofrida em março, durante a partida do Campeonato Espanhol contra o Getafe, no Santiago Bernabéu.

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Rodrygo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral, uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de nove meses, antes de começar a contagem regressiva para o seu retorno.

A expectativa é que Rodrygo seja um reforço valioso para o ataque do Real Madrid neste inverno. O técnico José Mourinho conta com ele e planeja dar-lhe o tempo necessário para recuperar sua melhor forma, aproveitando o bom momento atual de seus companheiros de ataque.

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Sua criatividade, a capacidade de driblar os defensores no um contra um, a habilidade no terço final do campo e o faro de gol vão oferecer uma importante opção extra ao esquema do treinador português nos grandes jogos.

Apesar do desejo do Santos de tê-lo de volta no início do Campeonato Estadual, e independentemente das eleições presidenciais que o clube brasileiro tem pela frente, o Real Madrid não pretende abrir mão de um jogador tão valioso após uma longa ausência.

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Além disso, segundo o jornal espanhol, o próprio jogador não pensa, no momento, em deixar o Merengue, sobretudo diante do enorme apoio que recebeu do clube, da torcida e da comissão técnica durante o período de lesão.

Rodrygo se prepara para voltar e está ansioso para entrar em campo novamente com a camisa do Real Madrid e completar sua oitava temporada no elenco, encerrando assim todos os rumores sobre uma possível saída.