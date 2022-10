Santos x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pela semifinal do estaudual; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Portuguesa fazem o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista sub-20 nesta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Eleven e no Estádio TNT Sports, no streaming, e no Youtube da FPF, na internet.

Após empatarem por 0 a 0 no jogo de ida, quem vencer o duelo ficará com a vaga para a grande decisão do estadual. Caso haja uma nova igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: Eduardo, Jair, Pedro Henrique, Carlos Eduardo, Hyan, Leonardo, Kevyson, João Victor, Enzo, Ivonei e Fernando.

Escalação do provável PORTUGUESA: Ronaldo, Gustavo, João Vitor, Lucas, Alysson, Davi, Mimguel, Luccas, Misael, Wevysther e Luiz Henrique.

Desfalques

Santos

sem desfalques confirmados.

Portuguesa

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro, Santos - SP

• Arbitragem: Guilherme Nunes de Santana (árbitro), Alex Alexandrino e Leandro Matos Feitosa (assistentes), Tiago de Mattos da Silva (quarto árbitro) e Marcelo Rogério (VAR)